Prieš Lietuvos dvikovą su Graikija – įsimintiniausi mūsų krepšinio istorijos momentai

Šį antradienį, stebėkite:
16.50 val. TURKIJA – LENKIJA ketvirtfinalio rungtynės per TV6;
19.30 val. „Krepšinio namų“ dokumentika per TV3;
20.30 val. „Tiesiai iš Eurobasket“ per TV3;
21 val. – LIETUVA – GRAIKIJA ketvirtfinalio rungtynės per TV3.
Rungtynių transliacijas taip pat kviečiama sekti ir internetu: Europos krepšinio čempionatas - EuroBasket 2025 | tv3.lt
Pakilią nuotaiką iki vakaro kulminacijos – Lietuvos ir Graikijos kovos – kels ir kitos intriguojančios programos. Stebėkite ne tik dar vieną ketvirtfinalio kovą, bet ir „Krepšinio namų“ dokumentikos paskutinę, 11 seriją, kuri taip pat yra ir TV3 žiniasklaidos grupės dovana Krepšinio namų muziejui.
Simboliška, tačiau čia, prieš vakare laukiančią Lietuvos ir Graikijos kovą, nuskambės ir buvusio graikų krepšininko, legendinio trenerio Panagiotis Giannakis frazė.
„Tokioms mažoms šalims kaip mūsų ir jūsų, krepšinis suteikia galimybę įrodyti, kad esame didžios tautos“, – sakys jis.
Lietuvos krepšinio 100-mečiui skirta dokumentika atskleidžia, kokią reikšmę krepšinis turi mūsų šaliai. O paskutinė jos serija, kurią žiūrovai pamatys jau šį vakarą, pakvies prisiminti ir reikšmingiausius istorinius momentus.
Čia išvysime ir daugybę garsių žmonių. Mintimis dokumentikoje dalinsis ne tik buvę ar esami Lietuvos rinktinės krepšininkai bei treneris Rimas Kurtinaitis, bet apie mūsų šalies krepšinį prabils ir viso pasaulio žvaigždės: nuo Dirko Nowitzkio iki Tony Parkerio bei daugelio kitų.
R. Kurtinaitis savo ruožtu dalinsis mintimis apie bronzos medalius Lietuvai atnešusias Barselonos olimpines žaidynes 1992-aisiais. „Mano tėtis visuomet mane augino su lietuvybės dvasia. Prieš pat olimpiadą jis susirgo ir mirė, bet visą laiką jo paskutiniai klausimai buvo apie tai, kaip mes olimpiadoje apginsime Lietuvą. Tada, išvažiavę į olimpiadą, mes tikrai žinojome, kad važiuojame ginti Lietuvos“, – sakys jis.
Tiesa, daugybės komplimentų iš garsiausių veidų, tokių, kaip buvęs „Hawks“ treneris Mike‘as Fratello, sulauks ir Lietuvos krepšinio sirgaliai: „Žiūrovų palaikymas, pašėlusi atmosfera jų rungtynėse, puikios tradicijos bei istorija, besidriekianti už krepšinio ribų, didelis pasididžiavimas krepšiniu. Vaikai supažindinami su krepšiniu vos gimę. Tai – aistra, su kuria jie auga.“
