Į „Žalgirį“ sugrįžo Marius Grigonis

Su 198 cm ūgio gynėju pasirašyta vienų metų sutartis, kuri galios iki 2026–2027 m. sezono pabaigos.
M. Grigonis ankstesnį savo etapą Kaune užbaigė 2021 m., o pastaruosius keturis sezonus praleido Atėnų „Panathinaikos“ komandoje, su kuria 2023–2024 m. sezone tapo ir Eurolygos čempionu.
Per savo laikotarpį Graikijoje M. Grigonis kartą iškovojo ir Graikijos krepšinio lygos titulą bei du sykius į viršų kėlė Graikijos taurę.
Rezultatyviausią savo Eurolygos sezoną „Panathinaikos“ gretose M. Grigonis žaidė čempioniškais metais, kai per 41 sužaistas rungtynes vidutiniškai rinko po 9,1 taško ir po 8,7 naudingumo balo.
M. Grigonis bei „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis jau yra kartu dirbę „Žalgiris-2“ komandoje – tuomet per porą sezonų dukart pasidabino bronzos medaliais.
„Kai prasidės sezonas, tada bus galima pagvildenti tą jausmą, bet dabar viskas gerai. Vis tiek namai, viską žinai, daug tų pačių ir dar matau, kad pridėjote žmonių, tai žiūrėsime, šiaip toks emocijų miksas. Turime didelę, labai ilgą istoriją su „Žalgiriu“, su Pauliumi Jankūnu vis tiek palaikome ryšį, buvome išėję pavalgyti ir taip gavosi, kad tokia, manau, gera situacija visiems bus – ir „Panathinaikos“, ir „Žalgiriui“, tai sukrito viskas į šiuos metus ir manau, kad geras sprendimas yra atvykti čia“, – pirmajame interviu dalijosi M. Grigonis.
Savo įžvalgas apie komandos naujoką išsakė ir klubo prezidentas P. Jankūnas, pabrėžęs M. Grigonio charakterį.
„Marius tikrai dar nėra tokio amžiaus, kad nebegalėtų žaisti. Jis tikrai gali rungtyniauti tuo lygiu, kuriame buvo iki visų traumų. Mūsų pagrindinis klausimas buvo jo sveikatos būklė, tačiau, kaip jis pats patvirtino, ir ką parodė medicininė patikra, problemos išspręstos. Dabar Marius laikosi savo rutinos ir žino, ties kuo, kada ir kiek reikia dirbti.
Žinant Mariaus charakterį, jau nuo pirmo pokalbio jautėsi, kad jis, visų pirma, nori daug ką įrodyti sau pačiam – kad tikrai dar gali. Tačiau manau, kad per tą laikotarpį, kai nežaidė, atsirado ir žmonių, gal net komandų, kurioms jis taip pat nori tai įrodyti. Jis yra ambicingas ir alkanas to krepšinio, todėl tikiu, kad jam tą ir pavyks padaryti, – išskyrė P. Jankūnas.
Krepšininkas atskleidė ir šeimos reakciją į prisijungimą prie „Žalgirio“, o vėliau kalbėjo apie savo brandą per tuos penkerius metus.
„Tada turėjau tik vieną vaiką, dabar – dar du. Kaip ir visi, per tiek laiko subręsti, labai daug tos patirties sukaupiau ir geros, ir blogos. Sakyčiau, kad labai pasikeitęs esu. Viskas kitaip, bet kartu ir taip pat vienu metu“, – su šypsena kalbėjo M. Grigonis.
Gynėjas atskleidė ir norą vėl daug ką įrodyti bei dalijosi ryšiu su vyriausiuoju komandos treneriu T. Masiuliu.
„Jis mane pažįsta, aš jį pažįstu – kiek esame susimatę, juokais kažkas kažką numeta, bet aš jau tuose metuose, kai daugiau suprantu tą krepšinį ir greičiau suprantu, ko treneris nori. Galima su treneriais šnekėti kiek nori, bet svarbiausia, kaip pats įsiliesi į komandą. Noriu būti reikšmingu, noriu būti svarbiu. Turiu daug ką įrodyti“, – pridėjo M. Grigonis.
(be temos)