 „EuroBasket“: Lietuvos krepšininkai Rygoje dėl medalių nekovos

„EuroBasket“: Lietuvos krepšininkai Rygoje dėl medalių nekovos

2025-09-09 22:59 kauno.diena.lt inf.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė suklupo 42-ojo Europos čempionato ketvirtfinalyje.

„EuroBasket“: Lietuvos krepšininkai Rygoje dėl medalių nekovos
„EuroBasket“: Lietuvos krepšininkai Rygoje dėl medalių nekovos / S. Lisausko/BNS nuotr.

Trenerio Rimo Kurtinaičio vadovaujama komanda Rygoje 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23) pralaimėjo Graikijos nacionalinei ekipai. Jonas Valančiūnas pelnė 24 taškus (15 atkovotų kamuolių). Graikų lyderis Giannis Antetokounmpo surinko 29 taškus (4 perimti kamuoliai, 5 klaidos).

30
„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija
„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

„EuroBasket 2025“ rungtynės Lietuva–Graikija

Dėl bilieto į finalą graikai rugsėjo 12-ąją kausis su turkais, kurie ketvirtfinalyje 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27) įveikė lenkus. Nugalėtojams 19 taškų pelnė Alperenas Sengunas (11 atkovotų kamuolių, 10 rezultatyvių perdavimų), po 13 tšk. surinko Shane'as Larkinas (5 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai) ir Sehmusas Hazeras.

Rugsėjo 10-ąją ketvirtfinalio rungtynes žais Suomijos ir Sakartvelo bei Vokietijos ir Slovėnijos krepšininkai.

Šiame straipsnyje:
Lietuva–Graikija
Eurobasket
krepšinis
rungynės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Kns
Padeka Kurtinaiciui uz atlikta dideli darba!!! Na ir vyrams- gavosi kaip gavosi tiketis laimeti pries graikus, dar musu ši rinktine silpnoka ir dar bedos su traumom... O del teiseju darbo kaip nebutu gaila,daug komandu kencia ivairiuose čempionatuose...
1
0
krepsio klipato
Lietuvos krepsio klipatos grizta namo, valio!!!!
0
-1
Graikiški teisė
Lietuva pralaimėjo ne Graikijai, o Graikijos papirktiems teisėjams. Tokio šlykštaus teisėjavimo vienos komandos naudai dar nebuvau matęs nuo Žalgirio - CASK laikų. Graikija prapils Turkams 30 taškų ir neužims nė III vietos. Šlykštu. Laukiau krepšinio šventės, nesitikėjau Lietuvos pergalės, bet, maniau, kad pamatysiu gražų krepšinį, o gavau šūdinu korupcijos skuduru į veidą.
1
-1
Visi komentarai (6)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų