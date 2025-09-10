Kelionė baigta: kodėl Lietuva palūžo prieš Graikiją?

Nugalėtojų gretose vėl dominavo 27 taškus komandai surinkęs G. Antetokounmpo, mūsų komandoje 24 taškus ir 15 kamuolių atkovojo Jonas Valančiūnas. Varžovai pirmavo praktiškai visų rungtynių metu, ne kartą turėjo dviženklį pranašumą, kurį lietuviams pavyko sumažinti tik ketvirto kėlinio pabaigoje. Tad ko pritrūko iki pergalės? Kaip galima vertinti rinktinės pasirodymą čempionate?
Pasak krepšinio vadybininko ir trenerio Sauliaus Kuzminsko, mums laimėti prieš Graikijos rinktinę vakar galimybių buvo mažai.
„Pralaimėjimą lėmė tai, kad mūsų rinktinė prasčiau pataikė. Apskritai kalbant, vakar laimėti rungtynes, mus reikėjo ir labai didelės sėkmės, ir labai gerų rungtynių. Nors ir visi labai mylime Lietuvos komandą, tačiau šiu metu Graikijos rinktinė yra talentingesnė negu mes. Mums turėjo būti labai geros rungtynės, o graikams ne ta diena. Bet kaip matėme, mūsų rinktinė kovojo iki pat paskutinės minutės, tad didžiausia pagarba jiems. Nereikia jų teisti, o kaip tik juos palaikyti, nes jie atidavė visas savo jėgas“, – kalbėjo S. Kuzminskas.
Krepšinio trenerio teigimu, nors vyrai ir kovojo iki paskutinės minutės, tačiau iki pergalės pritrūko visai nemažai.
„Šiek tiek pritrūko Ąžuolo Tubelio indėlio, kuris turėjo puikų čempionatą, bet vakar baigė rungtynes su vienu tašku. Daug ko pritrūko ir mes galėtumėme daug apie tai kalbėti. J. Valančiūnui buvo labai sunku vienam po krepšiu, bet Marekas Blaževičius tikrai gerai tvarkėsi su gynyba. Gynėjų indėlis taip pat galėjo būti didesnis. Vyrai tikrai kovojo, atidavė visą savo širdį, bet išėjo kaip išėjo“, – komentavo vyras.
S. Kuzminskas pastebi, kad nors ir pralaimėjome, tačiau esame pirmaujanti komanda Europoje. Jeigu dar prisijungs talentingų žaidėjų prie komandos, tai nusimato šviesi ateitis.
„Vertinant, kaip paprastam sirgaliui, tai gaila, kad Lietuvos rinktinė nepateko į pusfinalį, bet žvelgiant giliau, kokį jie darbą atliko, tai yra didžiausia pagarba jiems. Mes tikrai esame aukščiau nei ispanai, italai, serbai, prancūzai ar latviai. Visų šių komandų krepšinis šiuo metu Europoje yra dominuojantis. Matome, kad tikrai turime gerą ateitį. Jeigu dar prisijungs Domantas Sabonis ir Matas Buzelis, tai eisime toli“, – teigė krepšinio vadybininkas.
Daugelis abejojo rinktinės trenerio Rimo Kurtinaičio sugebėjimais. Kitiems atrodė, kad tai jau atgyvenę metodai. Tačiau Lietuvos krepšinio rinktinė padarė tai, ko nebuvo nuo 2017-ųjų – prasimušė į Europos čempionato ketvirtfinalį.
„Treneris naudojo netradicinius sprendimus viso čempionato metu. Mes matome, kad tai pasiteisina. Daug kas kalba, kad jis su senu bagažu, senų pažiūrų, bet tai veikia ir su šiuolaikiniu krepšiniu“, – apie trenerio darbą kalbėjo S. Kuzminskas.
Anot krepšinio trenerio, šiuolaikinis krepšinis darosi vis labiau nenuspėjamas.
„Šis čempionatas parodė, koks gali būti neprognozuojamas krepšinis. Kiek šis modernus žaidimas yra pažengęs. Mes esame pripratę prie gilias krepšinio šaknis turinčių šalių sudėties: serbų, ispanų, prancūzų, italų. Tačiau pastebime, kad dabar krepšinį žaidžia visos šalys ir visi vis labiau tobulėja. Paneigtos visos prognozės, išskyrus apie Vokietijos rinktinę. Turime labai gražų ir aukšto lygio krepšinį. Tikiuosi Lietuvos sirgaliai nenusimins, palaikys savo pasirinktas komandas ir toliau stebės čempionatą“, – teigė vyras.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
