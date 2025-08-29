 Dar viena pergalė: Lietuvos krepšinio rinktinė sutriuškino juodkalniečius

2025-08-29 18:24 kauno.diena.lt inf.

Penktadienio popietę Tamperėje (Suomija) Lietuvos rinktinė stojo į antrąją akistatą 42-ajame Europos krepšinio čempionate. Lietuviai rezultatu 94:67 įveikė Juodkalnijos atstovus.

Lietuvos krepšininkai dominavo beveik visas rungtynes.

Po pirmojo kėlinio Lietuva buvo priekyje – 26:15.

Po antrojo kėlinio persvara išaugo ir į ilgąją pertrauką lietuviai žengė su beveik 20 taškų pranašumu – 47:28.

Tautiečiai pranašumą išsaugojo ir trečiajame kėlinyje – 66:45. Ketvirtajame kėlinyje jis dar labiau išaugo, lietuviai iškovojo pergalę 27 taškų persvara – 94:67.

Jau rytoj lietuvių lauks mačas su vokiečiais, rugsėjo 1 d. – su suomiais, 3 d. – su švedais.

Į kitą varžybų etapą (aštuntfinalį) pateks 1–4 vietas užėmusios ekipos (B grupės ketvertas Rygoje, „Xiaomi“ arenoje, susitiks su A grupės atstovais: portugalais, estais, latviais, turkais, serbais arba čekais). 

