Dar viena pergalė: Lietuvos krepšinio rinktinė sutriuškino juodkalniečius

Lietuvos krepšininkai dominavo beveik visas rungtynes.
Po pirmojo kėlinio Lietuva buvo priekyje – 26:15.
Po antrojo kėlinio persvara išaugo ir į ilgąją pertrauką lietuviai žengė su beveik 20 taškų pranašumu – 47:28.
Tautiečiai pranašumą išsaugojo ir trečiajame kėlinyje – 66:45. Ketvirtajame kėlinyje jis dar labiau išaugo, lietuviai iškovojo pergalę 27 taškų persvara – 94:67.
Jau rytoj lietuvių lauks mačas su vokiečiais, rugsėjo 1 d. – su suomiais, 3 d. – su švedais.
Į kitą varžybų etapą (aštuntfinalį) pateks 1–4 vietas užėmusios ekipos (B grupės ketvertas Rygoje, „Xiaomi“ arenoje, susitiks su A grupės atstovais: portugalais, estais, latviais, turkais, serbais arba čekais).
Naujausi komentarai