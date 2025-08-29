Lietuvių kelyje – grėsmingas Buzelio komandos draugas

Juodkalnija
FIBA turnyruose debiutavę 2008-aisiais Juodkalnijos krepšininkams tai bus jau trečias iš eilės „Eurobasket“.
Į Suomijos miestą Temperę jie atvyks su patyrusia komanda: vienas ryškesnių NBA vidurio puolėjų, Mato Buzelio komandos draugas Čikagos „Bulls“ ekipoje, Nikola Vučevičius bus didžiausia juodkalniečių žvaigžde. Jam tikrai talkins kvalifikacijoje spindėję Marko Simonovičius ir Vladimiras Mihailovičius.
Nuo 2011-ųjų, kai pradėjo savo kelionę senojo žemyno pirmenybėse, į ketvirtfinalį nepatenkantys Balkanų šalies krepšininkai šįkart taikosi mažiausiai į šią turnyro stadiją. Agresyvia kova aikštėje pasižymintys juodkalniečiai su Lietuvos vyrų rinktine susitiks rugpjūčio 29 d. Tai bus antrosios čempionato rungtynės abejoms komandoms.
Žvaigždė
N. Vučevičiui tai bus jau ketvirtasis Europos čempionatas ir keturiolika sezonų NBA praleidęs vidurio puolėjas yra užsidegęs pakelti į naują lygį savo šalies rinktinę.
2022-ųjų pirmenybėse „centras“ fiksavo 14,5 taško ir 8 atkovotų kamuolių vidurkį. Tai buvo didžiulis žingsnis į priekį šiam krepšininkui, mat prieš tai jo statistika FIBA turnyruose siekė vos 6 taškus ir 3,6 atkovoto kamuolio.
Komandos forma
Boško Radovičiaus auklėtiniai pasiruošimą „Eurobasket 2025“ pradėjo kontrolinėmis rungtynės su žvaigždžių perpildyta Prancūzijos rinktine.
Atkaklią kovą varžovams davę juodkalniečiai nusileido 75:81, o jų lyderis N. Vučevičius rungtynes baigė su 19 taškų, 6 atkovotais kamuoliais ir 4 rezultatyviais perdavimais, M. Simonovičius pridėjo 14 taškų ir 5 atkovotus kamuolius.
Po poros dienų jų laukė išvyka į Bosniją ir Hercegoviną ir čia buvo pasiekta pirmoji pergalė 102:90.
Dabar N. Vučevičiaus ir kompanijos laukia dar vienas rimtas išbandymas – rugpjūčio 14 d. juodkalniečiai stos į akistatą su Graikijos nacionaline komanda, kurioje kol kas dar nedebiutavo Giannis Antetokounmpo. Tikimasi, jog būtent šiame mače NBA žvaigždė pasirodys ant parketo.
Istorija su lietuviais
Per visą istoriją Lietuva prieš Juodkalniją yra sužaidusi keturis oficialius susitikimus ir visus juos laimėjo. Pirmasis susitikimas buvo itin atkaklus: 2013-ųjų Europos čempionate lietuviai įveikė juos tik per pratęsimą 77:70. 2022-aisiais lietuviai pasaulio čempionato kvalifikacijoje dukart nugalėjo juodkalniečius (90:73 namuose ir 65:56 išvykoje). Paskutinysis tarpusavio mačas šioms šalims 2023-iųjų pasaulio čempionato grupių etape baigėsi užtikrinta, tuomet dar Kazio Maksvyčio vadovaujamos komandos pergale 91:71.
Prognozė
Prognozuojama, jog Juodkalnija turėtų prasibrauti į aštuntfinalį, kurie iškovos dvi pergales ir B grupėje liks ketvirtoje vietoje. Didelė tikimybė, jog būtent šioje atkrintamųjų stadijoje jie susitiks su vienais turnyro favoritų serbais, kurie ir sustabdys juodkalniečių kelionę link aukštesnių vietų senojo žemyno pirmenybėse.
Aukščiausia vieta istorijoje, kurią Juodkalnijai buvo pavykę pasiekti – 13 vieta (2017 ir 2022 m.).
Europos krepšinio čempionatas Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje ir Kipre vyksta rugpjūčio 27–rugsėjo 14 dienomis.
