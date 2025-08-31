„EuroBasket“: Antetokounmpo nesulaikęs Sakartvelas – sutriuškintas

Kipre vyksiančiame grupių etape graikai be vargo sudorojo Sakartvelą 94:53 (22:13, 24:16, 23:12, 25:12).
Į pergalę saviškius vedė Giannis Antetokounmpo. NBA žvaigždė surinko 33 naudingumo balus, o į varžovų krepšį įmetė 27 taškus ir atkovojo 8 kamuolius. Jam esant aikštėje graikai vidutiniškai pirmavo 45 taškų skirtumu.
Verta paminėti, jog vienas kartvelų lyderis Goga Bitadze mačui buvo registruotas, bet aikštėje nepasirodė, o Tornike Shengelia sužaidė tik kiek daugiau nei 3 minutes ir pelnė 2 taškus. Naudingiausias su 12 balų komandoje buvo Georgi Shermadini.
Graikija: G. Antetokounmpo - 27 (33 naud. bal., 8 atk. kam.), K. Mitoglou - 17 (24 naud. bal.), T. Dorsey - 14.
Sakartvelas: A. Mamukelashvili - 14, D. Sanadze ir G. Shermadini (7 atk. kam.) - po 11.
Limasolio „Spyros Kyprianou“ arenoje graikai pasirodys dar du sykius – C grupėje jų laukia Bosnija ir Hercegovina bei Ispanija. Sakartvelas dar žais prieš bosnius ir aikštės šeimininkus iš Kipro.
