Vilniuje vykusiose plaukimo varžybose – net apie 700 sportininkų

Šios varžybos yra puiki galimybė tarpusavyje pasivaržyti vaikams ir vyresniems sportininkams, o taip pat – užbaigti sezoną trumpajame baseine tiems plaukikams, kurie nėra įvykdę ateinantį savaitgalį Vilniuje vyksiančio „Green Feel’s“ Lietuvos plaukimo čempionato normatyvų.
Kaip teigė šių varžybų vyr. teisėjas Mantas Plečkaitis, tokia ir yra šių varžybų idėja – surengti turnyrą visiems, kurie stipriai treniravosi ir ruošiasi ateities startams.
Susirinkus šimtams dalyvių, Vilniaus Lazdynų baseinas buvo kupinas veiksmo, emocijų ir gražios kovos.
„Varžybos truko beveik aštuonias valandas, bet praėjo sklandžiai, be jokių trikdžių. Nugalėtojai ir prizininkai buvo apdovanoti įspūdingo dydžio medaliais, taip pat rėmėjų įsteigtais prizais. Visi dalyviai taip pat gavo po simbolinę dovanėlę nuo organizatorių. Taip pat šįkart buvo apdovanoti ir treneriai, kurie įprastai džiaugdavosi auklėtinių pasiekimais, bet likdavo be dovanėlių“, – pasakojo M. Plečkaitis.
„Vilnius Short Course Swim Cup“ varžybų lygį ypač pakėlė svečiai iš Latvijos – jie iš Lietuvos sostinės parsivežė net 71 medalį. Rezultatai rodo, kad daugelyje amžiaus grupių ir rungčių vyko itin atkaklios kovos iki paskutinių metrų.
Bent vieną medalį Vilniuje iškovojo 91 plaukikas. Ryškiausiai spindėjo latvis Dainis Kudrjavecs ir lietuvė Samanta Sarulytė, iškovoję po keturis aukso medalius. Po tris aukso apdovanojimus pelnė latvis Deniss Rimša bei lietuviai Daugirdas Čekaitis, Domantas Panavas, Džiugas Akelaitis, Elva Gorban, Julija Čereškaitė, Melisa Šablinskaitė bei Radvilas Puikys.
Tarp klubų geriausiai sekėsi šeimininkams vilniečiams, kurie, suprantama, išsiskyrė gausiu dalyvių skaičiumi. Sostinės sporto centro auklėtiniai iškovojo net 80 medalių, iš kurių 21 – aukso.
Kauno plaukimo mokyklos „Šilainiai“ atstovai parsivežė 37 medalius (aukso – 15), o Šiaulių „Delfino“ – 26 (aukso – 10).
Dalyvių skaičius būtų dar įspūdingesnis, bet į Vilnių neatvyko gausi Estijos delegacija, nes šios šalies jaunimas tą patį savaitgalį taip pat turėjo savo renginį.
„Labai džiaugiuosi ir noriu padėkoti teisėjų komandai, kurių didžioji dalis jau eilę metų prisijungia prie mūsų ir puikiai atlieka savo darbą, todėl ir varžybos vyksta sklandžiai“, – dėkojo M. Plečkaitis.
