Lietuvos plaukimo skandale – netikėtas posūkis: visi turėtų žinoti tiesą

Praėjusį savaitgalį Vilniuje vyko Lietuvos plaukimo čempionatas trumpame baseine. Pasak trenerio P. Andrijausko, renginys „neapsiėjo be jo pavardės“.
„Deja, bet šis renginys nei žiniasklaidoje, nei socialinių tinklų erdvėje neapsiėjo be mano pavardės linksniavimo, kuri voliojama pačiame baisiausiame kontekste. Esu kaltinamas praktiškai viskuo, ką tik galima sugalvoti. Apmaudu, kad bet kas norintis mėtosi viešais kaltinimais net nebandant pasigilinti į situaciją“, – pirmadienį savo feisbuko paskyroje rašė P. Andrijauskas.
Treneris teigė, kad apie visas esą jo pasakytas nederamas frazes ar veiksmus jis pirmąkart išgirdo perskaitęs publikacijas viešojoje erdvėje.
„Keista buvo skaityti, kad prie sportininkės priekabiauju ir siuntinėju seksualinio pobūdžio nuotraukas. Nuoširdžiai, norėčiau pats pamatyti, kas buvo turima mintyje.
Plaukimo bendruomenė žino, kad esu reiklus treneris, tačiau niekada prieš jokią sportininkę ar sportininką nesu naudojęs smurto – nei fizinio, nei psichologinio, nei juo labiau seksualinio. Puikiai suprantu savo vaidmenį rinktinėje ir kiek įmanydamas stengiausi gerai jį atlikti.
Vis dėlto akivaizdu, kad rinktinėje buvo netinkama bendravimo kultūra ir viešai komandos narių mesteltos frazės kažkokiu būdų buvo įdėtos į mano lūpas, kas galiausiai išvirto į visą šią istoriją.
Kaip treneris, nesugebėjau suvaldyti situacijos rinktinėje ir užtikrinti deramos tarpusavio bendravimo kultūros, pagarbios komandinės dvasios. Už tai prisiimu atsakomybę“, – rašė jis.
Po šių viešų pareiškimų treneris pasitraukė iš rinktinės, o asociacijos „LTU Aquatics“ Vykdomasis komitetas patvirtino Etikos ir drausmės komisijos sudėtį bei nusprendė inicijuoti drausmės pažeidimo bylą.
„Suprasdamas situacijos jautrumą ir siekdamas nešališko jos vertinimo, pats pasiprašiau atleidžiamas iš rinktinės trenerio pareigų. Nenoriu, kad ši istorija kenktų sportininkams ar asociacijai „LTU Aquatics“, todėl siekiu nešališko tyrimo.
Netoleruoju ir nepateisinu jokio smurto ir tikiu, kad visa ši istorija niekam nėra nei maloni, nei patogi. Esu atviras atsakyti į visus kylančius klausimus, kad ši situacija būtų kaip įmanoma greičiau išspręsta“, – įrašą užbaigė P. Andrijauskas.
Naujas posūkis
Po šiuo P. Andrijausko įrašu komentarą paliko Lietuvos plaukimo rinktinės narys Kristupas Trepočka. Plaukikas prisipažino, kad nederamus komentarus išsakė jis, o ne treneris. Be to, jis paaiškino S. Plytnykaitės minėtos trenerio nuotraukos kontekstą.
Pateikiame K. Trepočkos komentarą:
„Manau, visi turėtų žinoti tiesą ar bent jau išgirsti nuomonę iš žmogaus, kuris sėdėdavo prie vakarienės stalo tos stovyklos metu, kurioje pradėjo ristis visa šita šmeižto lavina treneriui. Šiuo metu jis yra kaltinamas nebūtais dalykais, žodžiais ir citatomis, kurios neišėjo iš jo lūpų ar buvo išgirstos kitų, bet galiausiai pripaišytos prie gerbiamo trenerio pavardės socialiniuose tinkluose.
Pateiksiu porą pavyzdžių, po kurių, manau, suprasite, kad treneris yra nekaltas, o tie, kas jį teisia, turėtų pasiskaityti Baudžiamojo kodekso straipsnius tarp eilučių ir pagalvoti, kas jiems patiems už tai gali grėsti, jei tokiais kaltinimais mėtomasi be įrodymų socialiniuose tinkluose.
Pavyzdžiui, citata, kuri buvo publikuojama laikraštyje „Savaitgalis“, manau, nuskambėjo viena šlykščiausiai ir padarė kone didžiausią įtaką visam šiam skandalui: „Smiltė išvažiuoja į Ameriką studijuoti, vėl pradės ant juodaodžių jodinėti. Čia kalba treneris!“ Supraskite, kad tai yra netiesa ir ši citata neišėjo iš trenerio lūpų, ir tai garantuoju aš, nes žinau ir prisiimu atsakomybę už šitą citatą – ją pasakiau aš pats asmeniškai, o ne treneris! Tikrai nesididžiuoju tai pasakęs, bet šios citatos autorė asmeniškai žinojo, kad šią citatą pasakiau aš, o ne treneris, nes kiek anksčiau už šią citatą gavau įspėjimą iš „LTU Aquatics“ atstovybės. Bet iki šiol nesupratau, kodėl galiausiai ją pripaišė prie trenerio pavardės, nors tiesa jai pačiai buvo žinoma.
Antra citata, kuri net nėra susijusi su pačia Smilte, bet, jos nuomone, neva tai labai svarbu ir gali pažeisti kitų jaunų sportininkių psichiką, taip pat buvo publikuojama laikraštyje „Savaitgalis“. Citata: „Arba atsiunčia savo nuogo iki pusės lovoje nuotrauką su įvairiais vaizdeliais. O grupėje – ir nepilnametės mergaitės.“ Iš šono skaitant straipsnį ir nežinant konteksto bei citatos autorei nepateikiant jokio įrodymo, o tik pasakant, kad „įkelia nuotrauką su įvairiais vaizdeliais“, galima susidaryti labai šlykštų vaizdą. Bet pats mačiau savo akimis tą nuotrauką ir galiu pasakyti kontekstą. Šeštadienis, visi esame po sunkios treniruotės ir treneris atsiunčia savo asmeninį „selfį“, kur jis yra be „maikės“, bet kadre matosi tik jis pats nuo pusės ir į viršų, pozuoja įtempęs bicepsą su antrašte po nuotrauka: „Gerai padirbėjome, „chebra“. Pailsėkite, susitinkame pirmadienį treniruotėje.“ Tai gal tegul šios citatos autorė pradeda teisti visus pilnamečius vyrus sportininkus, kurie užsiima vandens sportu, nes baseine mes esame tik su plaukimo kelnaitėmis, kur matosi kūnas ne tik nuo pusės į viršų, ir taip pat baseine pilna nepilnamečių mergaičių.
Taip pateikus porą pavyzdžių iš artimos aplinkos, manau, suprasite, kad visi šitie straipsniai yra apie nieką, o žmonėms, kurie šiame gyvenime neturi ką veikti, tik išsipirkinėti straipsnius, apsimetinėti aukomis ir griauti nekaltų žmonių gyvenimus, tiesiog patarsiu apsilankyti pas psichologą ir neurochirurgą, kad patikrintų, kas ten pas jus per „šūdas“ po galvos skalpu plaukioja.“
Trenerio replikos
„Lietuvos ryto“ žurnale „Savaitgalis“ gruodžio pradžioje pasirodė interviu su 18-mete plaukike S. Plytnykaite, kuriame sportininkė minėjo vieno iš rinktinės trenerio išsakytas seksualinio pobūdžio replikas.
„Pasakysiu tik keletą pavyzdžių. Prieš porą mėnesių treniravausi stovykloje Prancūzijos kalnuose, kita komandos dalis – Siera Nevados kalnuose Ispanijoje. Turime bendrą grupę telefonuose. Ir štai trenerio pokalbis su komanda prie stalo: „Smiltė išvažiuoja į Ameriką (studijuoti. – Aut.), vėl pradės ant juodaodžių jodinėti.“ Čia kalba treneris! Arba atsiunčia savo nuogo iki pusės lovoje nuotrauką su įvairiais vaizdeliais. O grupėje – ir nepilnametės mergaitės. Prasilenkdamas su manimi meta: „Ar tu nesi mačiusi juodo Diko?“ Suprask – juodaodžio lyties organo. Arba: „Ar pati nesi siuntinėjusi savo „putytės“?“ – pasakojo plaukikė.
Į šią situaciją sureagavo ir olimpinė čempionė Rūta Meilutytė. Ji socialiniuose tinkluose pareiškė palaikymą S. Plytnykaitei ir užsiminė, kad pavojaus signalų buvo ir anksčiau, tačiau, pasak sportininkės, į juos nebuvo reaguota.
