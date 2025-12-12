Tylioji jėga: čempionams nusilenkė Raudondvario pilyje

Įsitvirtino elite
Kasmečiai Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto (LKSK) apdovanojimai į Raudondvarį subūrė ne tik atletus: be dėmesio neliko treneriai, medikai, partneriai ir rėmėjai.
Šių metų ceremonija tapo ypatinga – 2025-ieji kurčiųjų sportui buvo vieni sėkmingiausių per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją, o deflimpinėse žaidynėse iškovoti medaliai šalies vardą įrašė tarp pajėgiausių pasaulio komandų.
Svarbiausiose ketverių metų ciklo varžybose – pasaulio kurčiųjų vasaros žaidynėse – klausos negalią turintys sportininkai iškovojo net dešimt medalių: tris aukso, keturis sidabro ir tris bronzos.
Nepamiršti ir treneriai
Ant scenos vienas po kito žengė sportininkai, šiemet garsinę Lietuvą tarptautinėse arenose.
Orientacininkų komanda – Gedvilė Diržiūtė, Adrija Atgalainė, Mikalojus Makutėnas ir Rokas Koveckis – iš Tokijo grįžo su penkiais medaliais.
Medalininkų stabilų pasirengimą užtikrino treneriai Laimis Drazdauskas, Ričardas Tėvelis ir Mantas Volungevičius.
Žaidynėse itin ryškus buvo lengvaatlečių pasirodymas. Rutulio stūmimo čempionu tapęs Mindaugas Jurkša, sidabro laimėtojas Vytenis Ivaškevičius ir vicečempionas Mažvydas Paurys, kuriam žaidynėse pavyko pagerinti savo asmeninį rekordą, buvo pasveikinti kartu su treneriu Mantu Jusiu.
Imtynininkas Mantas Kazimieras Sinkevičius, šiemet dar kartą apgynęs čempiono titulą, ceremonijoje sulaukė ypatingo įvertinimo. Kartu su juo apdovanojimą atsiėmė treneriai Saulius ir Aistis Liaugminai.
Medikų užnugaris
Į sceną buvo pakviestos ir sidabrą iškovojusios paplūdimio tinklininkės Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė su treneriu Pauliumi Matuliu.
Europos čempionate puikiai startavusių badmintonininkų – Aurelijos Ramaneckaitės, Marijos Rimkutės, Kazimiero Dauskurto, Igno Rezniko, Vaivos Žymantės ir Emilijos Untės – rezultatai taip pat sulaukė įvertinimo. Kartu pagerbtas ir jų treneris Donatas Narvilas.
Medikų komanda – Marius Bražulis, Gintas Buteikis, Rapolas Puzelavičius ir Dainius Burakevičius – buvo įvardyta kaip tylioji, bet svarbi jėga, be kurios didelių pergalių nebūtų. Pagerbtas ir orientavimosi sporto rinktinės vadovas Arūnas Kubaitis.
Atskiras įvertinimas skirtas reabilitologui Vyteniui Trumpickui, kuris deflimpinėse žaidynėse rūpinosi sportininkų priežiūra.
Progresas ne tik aikštėse
Ceremonijoje dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, Seimo narys Paulius Visockas, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, vicemeras Laurynas Dilys, Nacionalinės sporto agentūros direktorius Mindaugas Špokas, savivaldybių ir sporto organizacijų atstovai.
Jų teigimu, pastarųjų metų rezultatai – aiškus ženklas, kad kurčiųjų sportas Lietuvoje pasiekė struktūrinę brandą, o visa sistema ima veikti taip, kaip turi veikti profesionali sporto organizacija.
Ceremonijoje įvertinti ir bendruomenės nariai, ilgus metus prisidėję prie kurčiųjų sporto plėtros: Kristina Rimkienė, Mantas Radavičius, Marius Minkevičius, Mantas Stankevičius, Augustas Četkauskas ir Česlovas Kavarza.
Šiemet bendruomenė taip pat pasveikino du garbingus jubiliatus: 70-metį šventusį Vidą Stankevičių ir 80-metį minintį buvusį LKSK prezidentą Aleksą Jasiūną.
Per apdovanojimus buvo įvertintos ir organizacijos, kurios šiemet rėmė kurčiųjų sporto bendruomenę. Padėkos skirtos Kauno rajono savivaldybei, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Nacionalinei sporto agentūrai, „Gijos klinikoms“, „Gym+“, Lietuvos krepšinio federacijai, Lietuvos sporto universitetui, agentūrai „Media Go“, bendrovei „Diena Media News“, „Valorus”, advokatų kontorai „Bigužas Samuolis&Partners” ir Kauno miesto savivaldybei.
Pranoko lūkesčius
LKSK prezidentas Edvinas Kriūnas akcentavo, kad šių metų pasiekimai yra ilgo ir nuoseklaus proceso rezultatas.
Vykdama į tolimąją Japoniją Lietuvos delegacija tikėjosi iš šios šalies parvežti perpus mažiau medalių, o grįžo gerokai turtingesnė. Iš viso per metus klausos negalią turintys atletai aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose iškovojo penkiolika medalių.
„Mūsų sportininkai dar kartą įrodė, kad klausos negalia nieko neriboja. Ribos dažniau atsiranda aplinkoje. Kai ji sutvarkyta – kai yra treneriai, medikai, komanda, aiškus planavimas ir partnerių palaikymas – sportininkas gali daryti tai, ką moka geriausiai. Šiemet tai matėme labai aiškiai“, – pabrėžė jis.
Ceremonijos metu pristatytas ir svarbus šių metų prioritetas – jaunimo ugdymas. LKSK šiemet surengė kelias sporto stovyklas skirtingo amžiaus vaikams, organizavo paskaitų ir seminarų Lietuvos miestuose, sukūrė naujų jaunimo krepšinio ir kitų sporto šakų grupių Vilniuje ir Klaipėdoje.
