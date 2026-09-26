Teniso aikštyne medikams azarto netrūksta

Kaip ir kasmet, Kaune surengtas tradicinis KKCHD Prezidento taurės teniso turnyras į aikštyną pritraukė chirurgų, kitų specialybių gydytojų, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) darbuotojų ir renginio svečių.
Šiemet turnyras dalyvius pasitiko atsinaujinęs – atsisakyta vienetų varžybų ir pereita prie vyrų ir moterų dvejetų bei mišrių dvejetų formato.
„Norėjome suteikti varžyboms daugiau komandinės dvasios, taktinių sprendimų ir bendravimo aikštelėje. Tai ne mažiau svarbu nei individualus žaidėjų meistriškumas. Jau pirmosios dvikovos parodė, kad naujovė visiškai pasiteisino“, – pasakojo turnyro iniciatorius J. Andriuškevičius.
Norėjome suteikti varžyboms daugiau komandinės dvasios.
Pasak turnyro vyriausiojo teisėjo Tomo Bardausko, varžybos antrus metus vyko LSMU sporto centro teniso aikštyne. LSMU sporto centras, vadovaujamas Deivydo Veličkos, medikams nemokamai suteikė aikšteles, turnyro kamuoliukus ir prizus laureatams. Vis dėlto dėl permainingų orų varžybas teko užbaigti kortuose „Megatenis“ po stogu.
Vyrų dvejetų varžybose grūmėsi ne vienas medicinos ir sporto pasaulyje žinomas veidas. Antros vietos taurę iškovojo Rimtautas Gudas, buvęs ilgametis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės gydytojas. Jis poroje su dabartiniu KKCHD prezidentu Žilvinu Dambrausku tik po pratęsimo nusileido Stanislovo Mašalo ir Raimondo Satkausko duetui. Trečią vietą užėmė J. Andriuškevičius ir Mindaugas Kiudelis, lemiamame susitikime atsirevanšavę už pralaimėjimą Robertui Kemežiui ir Giedriui Pilipavičiui.
Paguodos apdovanojimas atiteko Mantui Jarui ir Rokui Liaugaudui. Vyrų varžybose jėgas taip pat išbandė Gytis Cholstauskas, Valdas Dobilas, Kazys Raicevičius, Linas Velička ir Žilvinas Venclovas.
Moterų dvejetų grupėje lygių neturėjo Eglė Lendraitienė ir Gabrielė Pranckevičienė. Antrą vietą užėmė Lorita Šalūgienė ir Dalia Jarušaitienė. Trečiosios vietos taurė atiteko Loretai Satkauskienei ir Vaidilutei Teišerskienei.
Paguodos apdovanojimas skirtas Rūtos Dambrauskienės ir Kristinos Žvinienės duetui. Varžybose taip pat dalyvavo Asta Gudienė, Olivija Dobilienė, Rasa Ordienė, Agnė Staškūnė ir Dalia Rukanskienė.
Mišrių porų varžybose ant aukščiausio laiptelio vėl kopė vyrų varžybų čempionas S. Mašalas ir moterų rungties nugalėtoja G. Pranckevičienė. Antri liko G. Pilipavičius ir E. Lendraitienė, treti – R. Satkauskas ir L. Šalūgienė.
„Kitąmet minėsime jau penkioliktąją turnyro sukaktį. Tai nemaža laiko atkarpa. Tad bandysime pateikti daugiau šventinių aspektų, apibendrinti jau nueitą laikotarpį ir drauge judėti link 20-ojo jubiliejaus“, – teigė J. Andriuškevičius.
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