 Po pasitraukimo prieš Maslobojevą – Dirksčio trenerio žinia

Po pasitraukimo prieš Maslobojevą – Dirksčio trenerio žinia

2026-09-27 08:37 kauno.diena.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre Sergejus Maslobojevas nugalėjo Dominyką Dirkstį. Apie kovos pabaigą pasisakė D. Dirksčio treneris Vadimas Gridiajevas.

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Dominykas Dirkstys (kairėje) ir Sergejus Maslobojevas

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D. Dirkstys pasitraukė iš kovos – antrame raunde susiėmė iš rankos ir paliko ringą. 

Apie kovos pabaigą feisbuke pasisakė D. Dirksčio treneris Vadimas Gridiajevas.

„Šios kovos pabaiga neatsakė į klausimą, kaip būtų pasibaigusi pilna dvikova. Oficialus rezultatas yra aiškus. Tačiau kovą sustabdė trauma – ne aiškiai išryškėjusi vieno kovotojo persvara. Pirmas raundas mums davė labai svarbų atsakymą: Dominykas gali būti konkurencingas šiame lygyje, kurti pavojingus momentus ir priversti tokio patyrusio varžovo komandą su juo rimtai skaitytis. Dar prieš kovą žinojome, kad ranka buvo didžiausias klaustukas. Kaip treneris turėjau abejonių, ar jai jau atėjo laikas tokiam krūviui. Deja, šiandien tai tapo kovos dalimi. Bet tai nekeičia to, ką pamačiau ringe. Aš Dominyku labai tikiu. Pirmas raundas tik sustiprino šį tikėjimą. Dabar – sveikata, darbas ir kitas etapas. Ši istorija dar nebaigta“, – feisbuke rašė treneris.

S. Maslobojevas spaudos konferencijoje sakė, kad „kartais pergalė yra pergalė, bet ji nebuvo tokia, kokios tikėjausi ir norėjau.“

„Lietuvos kikbokso karalius išlaiko sostą! Valdymas tęsiasi. Ačiū visiems gerbėjams už begalinį palaikymą“, – buvo skelbiama feisbuke.

Šiame straipsnyje:
Dominykas Dirkstys
Sergejus Maslobojevas
UTMA
Vadimas Gridiajevas

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