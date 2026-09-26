Po dramatiškos Pauliukevičiaus ir Juodpusio kovos „UTMA 19“ ringe – švilpimas

Kikboksininkų kova svorio kategorijoje iki 95 kg turėjo tęstis tris raundus, kurių trukmė – po tris minutes, tačiau prireikė pratęsimo.
Pirmuosiuose dviejuose raunduose savo sportinius sugebėjimus geriau pademonstravo M. Juodpusis. Tačiau tiksint paskutiniosioms trečiojo raundo sekundėms I. Pauliukevičius nukovė priešininką pasiųsdamas jį į nokdauną.
Papildomame raunde pranašumas buvo I. Pauliukevičiaus pusėje. Jis laimėjo kovą. Tačiau toks teisėjų sprendimas dėl nugalėtojo buvo palydėtas nepasitenkinimo kupinu sirgalių švilpimu.
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