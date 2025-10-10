Panevėžys aukšto meistriškumo sporto projektams kasmet skirs apie 1 mln. eurų

Kaip BNS penktadienį informavo savivaldybės sporto skyriaus vedėja Živilė Užtupaitė, savivaldybė numato skirti apie 1 mln. eurų kasmet. Lėšos programos projektams finansuoti bus numatomos kiekvienais metais svarstant miesto biudžetą.
Kaip penktadienį pranešė miesto savivaldybė, šia programa siekiama stiprinti sportininkų rengimo sistemą, sudaryti sąlygas talentingiems atletams nuosekliai siekti aukščiausio lygio rezultatų ir prisidėti prie Panevėžio vardo garsinimo nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
Pasak savivaldybės, sportininkų pasiekimai ne tik didina miesto matomumą, bet ir skatina bendruomenę, ypač jaunimą, aktyviau sportuoti bei rinktis sveikesnį gyvenimo būdą.
Finansavimas yra dalinis – paraiškų teikėjai turi prisidėti ne mažiau kaip 30 proc. bendros projekto vertės iš nuosavų lėšų. Išimtis taikoma neįgaliųjų sporto organizacijoms, kurioms nustatytas mažesnis, ne mažiau kaip 10 procentų, prisidėjimas.
2023–2025 metų laikotarpiu aukšto meistriškumo sporto programai buvo skirta daugiau kaip 3,1 mln. eurų, vidutiniškai apie 1 mln. eurų kasmet.
Programos projektų atrankoje galės dalyvauti Lietuvos aukščiausioje lygoje rungtyniaujančios miesto reprezentacinės komandos.
Taip pat finansavimo gali siekti techninių sporto šakų atstovai, turintys federacijų išduotas licencijas, individualių olimpinių sporto šakų organizacijos, kurių sportininkai dalyvavo Europos ar pasaulio čempionatuose ar tapo Lietuvos čempionatų prizininkais.
Paraiškas finansavimui teikti gali ir neįgaliųjų sporto organizacijos, aktyviai dalyvaujančios šalies čempionatuose.
Panevėžyje aukšto meistriškumo sporto programa įgyvendinama nuo 2020 metų. Finansavimas yra teikiamas pagal trimetę finansavimo tvarką.
Anot savivaldybės, per du ankstesnius trimečius laikotarpius pasiekti reikšmingi sporto rezultatai parodė, kad ši priemonė sėkmingai veikia ir yra svarbi tiek sportininkams, tiek miestui.
