Linas Klimavičius baigė karjerą

Apie naujas L. Klimavičiaus pareigas bus pranešta artimiausiomis dienomis.
2022 metais panevėžietis prisijungė prie „Panevėžio“ ir Aukštaitijos sostinės komandoje praleido keturis sezonus. L. Klimavičius su gimtojo miesto ekipa 2023-iaisiais tapo Lietuvos čempionu, po metų iškovojo Supertaurę, o 2025-aisiais džiaugėsi LFF taure.
Tai – vienas iš retų lietuvių, kuris iškovojo visus tris svarbiausius šalies futbolo titulus su dviem skirtingais klubais.
„Panevėžio“ ekipoje L. Klimavičius iš viso sužaidė 121-erias rungtynes, per kurias pelnė 8 įvarčius bei atliko 3 rezultatyvius perdavimus – pastarasis komponentas užfiksuotas tik A lygoje. Lietuvos čempionate sužaisti 102 mačai, jų metu pasižymėta 7 kartus, dar sykį per keturis susitikimus džiaugtasi įvarčiu LFF taurėje. Be to, vidurio gynėjo sąskaitoje – 14 dvikovų tarptautinėse varžybose bei viena akistata Supertaurėje.
„Norėčiau nuoširdžiai padėkoti mano mylimai komandai FK „Panevėžys“ už nepamirštamus keturis sezonus. Kiekvieni metai buvo savaip įsimintini. Patirta daug emocijų ir kartu pasididžiavimu savo miestu, sirgaliais bei komanda. Buvo didelė garbė būti komandos kapitonu ir kelti kartu visas įmanomas šalies taures per tokį trumpą laikotarpį. Tokios akimirkos, kokios įvyko 2023 metų sezone, bus nepamirštamos niekada. Mano futbolininko karjera atėjo į pabaigą ir džiugu, kad tai įvyko gimtajame stadione. Laikas naujiems iššūkiams gyvenime.
Linkiu komandai naujajame sezone pasiekti užsibrėžtus tikslus, o sirgaliams palaikyti savo miesto komandą! Ačiū klubo vadovams, gerbėjams ir didžiausias ačiū komandos draugams!“, – mintimis su fk-panevezys.lt svetaine dalinosi ilgametis Lietuvos rinktinės atstovas.
„Panevėžio“ futbolo klubas dėkoja L. Klimavičiui už profesionalumą, pasiaukojimą komandos labui ir neišmatuojamą indėlį siekiant pergalių bei trofėjų tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Ačiū, kapitone!
