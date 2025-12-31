Mažos taršos zona Panevėžyje bus taikoma Respublikos gatvės atkarpoje

„Ši teritorija pasirinkta įvertinus čia esančių kultūros, švietimo, administracinių ir paslaugų įstaigų koncentraciją bei gyventojų ir lankytojų srautus“, – rašoma pranešime.
Skelbiama, kad tokį sprendimą Panevėžio miesto taryba priėmė įvertinusi tiek aplinkosauginius tikslus, tiek miesto kasdienio funkcionavimo poreikius.
Pasak savivaldybės, diskusijose su verslo bendruomene buvo siekiama rasti subalansuotą sprendimą, kuris leistų mažinti taršą, kartu išsaugant patogų paslaugų pasiekiamumą gyventojams, klientų srautus ir sklandų judėjimą centrinėje miesto dalyje.
„Atsižvelgus į išsakytas pastabas, nuspręsta mažos taršos zoną įdiegti etapais ir nuolat vertinti jos poveikį“, – rašoma pranešime.
Siekiant objektyviai vertinti oro kokybės pokyčius, planuojama papildomai įrengti oro taršos matavimo stotelę ties Kranto gatve. Surinkti duomenys bus naudojami sprendžiant dėl tolimesnės mažos taršos zonos plėtros ar kitų taršos mažinimo priemonių taikymo.
Pagal patvirtintą tvarką, nuo vasario į mažos taršos zoną negalės įvažiuoti transporto priemonės su vidaus degimo varikliais, neatitinkančios „Euro 3“ standarto – senesni, labiau taršūs automobiliai, dažniausiai pagaminti iki 2000 metų.
Vėlesniais metais patekimo į zoną reikalavimai bus griežtinami.
„Šiuo sprendimu Panevėžys žengia dar vieną žingsnį link tvaresnio, sveikesnio ir gyventojams draugiškesnio miesto, kuriame prioritetas teikiamas žmonių sveikatai, aplinkos apsaugai ir subalansuotam judumui“, – skelbia savivaldybė.
