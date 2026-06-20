Palangoje sėkmė lydėjo ne vien lietuvius

Viršijo normatyvą
„World Athletics“ kontinentinio turo bronzinį statusą turinčiose „Cosma Cup 2026“ varžybose dalyvavo beveik 130 sportininkų iš šešių kontinentų.
Keturias rungtis (iš dvylikos) laimėjo Lietuvos lengvaatlečiai.
Vyrų ieties metimo kvalifikacinį Europos čempionato normatyvą (83 m) viršijo Edis Matusevičius, įrankį nuskraidinęs 83,65 m.
Solidų rezultatą užfiksavo antrą vietą užėmęs dviejų Senojo žemyno pirmenybių finalininkas latvis Patrikas Gailumas – 83,09 m. Trečias buvo kitas Latvijos atstovas Krišjanis Suntažas – 77,35 m.
„Smagu, kad Lietuvoje rengiamos tokio rango varžybos, malonu dalyvauti ir laimėti. Įvykdžiau visus savo tikslus, gerą konkurenciją sudarė Latvijos metikai, – džiaugėsi E. Matusevičius. – Tikrai galėjau numesti dar toliau, nes bandymai nebuvo geriausi techniškai. Per paskutinę treniruotę kai ką šiek tiek pakoregavome, varžybose išbandžiau ir, manau, ateityje bus sklandžiau.“
Europos čempionato normatyvus jau yra įvykdę disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, Andrius Gudžius ir Ieva Gumbs, bėgikė Gabija Galvydytė, šuolininkas į aukštį Juozas Baikštys, daugiakovininkė Beatričė Juškevičiūtė.
Trofėjai – į Pietų Ameriką
Palangoje disko metimo varžybas laimėjo dukart Pietų Amerikos čempionas čilietis Claudio Romero – 66,70 m.
Antras buvo A. Gudžius – 65,60 m, trečią vietą užėmė Martynas Alekna – 64,59 m. Ketvirtas liko Rumunijos olimpietis, 2023 m. Frankofonijos žaidynių čempionas Alinas Firfirica – 64,14 m.
Moterų 100 m bėgimo nugalėtojos Aimaros Nazareno iš Ekvadoro rezultatas – 11,47 sek., 200 m laimėjusios lenkės Marlenos Granaszewskos – 23,66 sek. Lietuvės tarp šių rungčių prizininkių nepateko.
Tarp vyrų 200 m greičiausiai nubėgo Gediminas Truskauskas – 20,79 sek., aplenkęs latvį Oskarą Gravą – 20,89 sek. ir Norvegijos atstovą Kenny Emi Tijanį-Ajayi – 21,15 sek.
„Tikslas buvo iškovoti pirmą vietą, bet pameluočiau, jei sakyčiau, kad tokio rezultato tikėjausi – maniau, kad būsiu greitesnis. Kol kas nesu geriausios sportinės formos“, – pripažino G. Truskauskas.
Pameluočiau, jei sakyčiau, kad tokio rezultato tikėjausi – maniau, būsiu greitesnis.
Dvi bėgikų pergalės
400 m bėgimus laimėjo portugalas Omaras Marquesas Elkhatibas – 46,49 sek. ir Lietuvos olimpietė Modesta Justė Morauskaitė – 53,21 sek.
1 500 m varžybose pergales šventė airė Lucy Holmes – 4 min. 20,01 sek. ir Simas Bertašius – 3 min. 44,27 sek.
„Pernai galbūt labiau orientavausi į rezultatą, o ne į konkrečią vietą, tad pasirodžiau kur kas geriau – nubėgau per 3 min. 39 sek. Šįkart tikslas buvo pergalė, žinojau savo varžovų pajėgumą, norėjau su jais pasitikrinti finišo tiesiojoje. Buvau pasyvesnis, laukiau paskutinio rato ir varžovų manevrų. Kai Turkijos sportininkas išsiveržė į priekį, apsidžiaugiau, kad bus su kuo pakovoti“, – komentavo S. Bertašius.
Vyrų šuolių į tolį rungtį laimėjo švedas Niklas Wallasas (7,74 m), moterų trišuolio – brazilė Regiclecia Candido (13,74 m).
Moterų šuolių su kartimi sektoriuje triumfavo 2022 m. Europos čempionė suomė Wilma Heltela – 4,50 m. Lietuvos rekordininkė Rugilė Miklyčiūtė užėmė antrą vietą – 4,35 m.
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