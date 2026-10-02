Pagerbs „Rudens taurės“ organizatorių

32-osios „Rudens taurės“ dalyviai pagerbs ilgametį šio renginio organizatorių, tarptautinės kategorijos teisėją, sportinių šokių trenerį, buvusį klubo „Žiburys“ vadovą Vytautą Bankauską (1948–2026).
„Specialius atminimo prizus įteiksime Pasaulio sportinių šokių federacijos (WDSF) reitingo standartinių ir Lotynų Amerikos šokių varžybų nugalėtojams“, – sakė V. Bankausko darbus tęsianti Liudmila Bankauskienė.
V. Bankauskas buvo aktyvus Lietuvos sportinių šokių bendruomenės narys, vadovavo Profesionalų lygai, prisidėjo prie žurnalo „Šokių sportas“ leidybos.
„1976-aisiais, dar būdami Kauno „Sūkurio“ šokėjai, su Liudmila nedrąsiai pravėrėme anuometės 16-osios vidurinės mokyklos salės duris ir ėmėmės savarankiškos kūrybinės, pedagoginės veiklos. Mieste veikė tik keli sportinių – tada jie buvo vadinami pramoginiais – šokių klubai, tad salėje jaunimo poros vos tilpdavo, – interviu „Kauno dienai“ yra sakęs V. Bankauskas. – Tuo metu beveik visi sportinių šokių treneriai buvo mėgėjai, kitų profesijų specialistai. Ne išimtis – ir mes: Liudmila dirbo poliklinikoje gydytoja, aš – inžinieriumi „Kauno baldų“ įmonėje.“
32-oji „Rudens taurė“ vyks spalio 3–4 d. Kauno sporto halėje.
Organizuoti „Rudens taurės“ varžybas L. ir V. Bankauskai ėmėsi 2004-aisiais, perėmę šią misiją iš kolegos Imanto Brikmanio.
Praeityje tarp šio konkurso nugalėtojų buvo Evaldas ir Ieva Sodeikos – daugkartiniai Lietuvos, pasaulio ir Europos čempionai.
Šįkart šokėjai susirinks Kauno sporto halėje. Spalio 3–4 d. vyksiančios „Rudens taurės“ trofėjų sieks ir pradedantys jauniausi sportininkai, jaunių ir jaunimo grupių atstovai, ir senjorai.
Pagrindiniai akcentai – WDSF reitingų „Open“ kategorijos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių varžybos.
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