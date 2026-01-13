Julio Iglesias įklimpo į skandalą: dvi moterys kaltina atlikėją seksualiniu išnaudojimu

Anot publikacijos, abi moterys dirbo gyvenamosiose J. Iglesias rezidencijose – Punta Kanoje Dominikos Respublikoje ir Lyford Kėjuje Bahamuose.
„Jaučiausi kaip daiktas“
Viena iš moterų, kuri straipsnyje vadinama Rebeca (vardas pakeistas), teigia dirbusi dainininko namų tvarkytoja. Ji tvirtina, kad buvo verčiama turėti lytinių santykių su dainininku, patyrė fizinį ir žodinį smurtą.
„Jis manimi naudojosi beveik kiekvieną naktį. Jaučiausi kaip daiktas, kaip vergė“, – Rebeca cituojama eldiario.es ir Univision Noticias tyrime.
Pasak moters, seksualiniai veiksmai dažnai vykdavo kito, vyresnio namų personalo nario akivaizdoje, o tai, jos teigimu, dar labiau stiprino kontrolės ir pažeminimo jausmą.
Kiti kaltinimai: netinkamas elgesys ir žeminimas
Antroji moteris, straipsnyje vadinama Laura (vardas taip pat pakeistas), dirbo J. Iglesias fizioterapeute. Ji teigia, kad dainininkas bučiavo ją prieš jos valią, lietė krūtis, taip pat nuolat žemino, įžeidinėjo ir kūrė psichologinio spaudimo atmosferą.
Abi moterys tvirtina, kad tuo metu J. Iglesias buvo 77 metų, o jaunesniajai kaltinimus pateikusiai moteriai buvo 22-eji.
Atlikėjas situacijos nekomentuoja
Independent.co.uk nurodo, kad bandė susisiekti su J. Iglesias atstovais, tačiau atsakymo negavo. Taip pat teigiama, jog eldiario.es ir Univision ne kartą mėgino susisiekti tiek su pačiu dainininku, tiek su jo advokatu, tačiau į užklausas nebuvo sureaguota.
Vis dėlto viena buvusi dainininko rezidencijos vadovė Punta Kanoje kaltinimus pavadino „nesąmone“. Ji teigė jaučianti tik „dėkingumą, pagarbą ir susižavėjimą“ J. Iglesias, apibūdindama jį kaip „kuklų, dosnų ir labai pagarbų moterims žmogų“.
Vienas garsiausių atlikėjų pasaulyje
J. Iglesias – vienas sėkmingiausių atlikėjų muzikos istorijoje, pardavęs daugiau nei 300 milijonų įrašų visame pasaulyje. Jungtinėje Karalystėje jis išgarsėjo 1981 metais, kai jo daina „Begin the Beguine“ tapo absoliučiu hitu ir pasiekė pirmąją vietą topuose.
Šiuo metu nėra pranešta apie oficialiai pradėtą baudžiamąjį tyrimą, o visi kaltinimai tebėra žiniasklaidos paskelbti liudijimai, kuriuos dar turėtų įvertinti teisėsauga.
