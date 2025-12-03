 Europos plaukimo čempionato antroji diena: lietuvių startai

Šiandien, gruodžio 3 d., Liubline, (Lenkijoje) tęsiasi Europos plaukimo čempionatas.

ltuaquatics.com skelbia lietuvių plaukikų startų tvarkaraštį Lietuvos laiku:

100 m komp. b. 11.23 val. – Smiltė Plytnykaitė

200 m laisvu st. 11.41 val. – Tomas Lukminas ir Tajus Juška

200 m laisvu st. 11.45 val. – Danas Rapšys ir Kristupas Trepočka

4 x 50 m komp. b. 12.17 val. – Lietuvos komanda

Pusfinalis

100 m krūtine rungties pusfinalyje 21.04 val. varžysis Kotryna Teterevkova. Vakar į pusfinalį prasibrovusios sportininkės laikas buvo 1 min. 04,98 sek.

Europos plaukimo čempionate Lietuvai atstovauja: Rūta Meilutytė, Kotryna Teterevkova, Smiltė Plytnykaitė, Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas, Jokūbas Keblys, Tajus Juška, Mantas Kaušpėdas, Kristupas Trepočka, Tomas Lukminas.

