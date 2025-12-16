Lietuvos metų sportininkai – Mykolas Alekna ir Rūta Meilutytė

Renginyje iš viso įteikta 10 apdovanojimų, iš kurių penki skirti olimpinio, keturi – paralimpinio sporto laureatams, taip pat išskirtinis apdovanojimas „Už viso gyvenimo nuopelnus“.
„Metų sportininku“ tapo disko metikas Mykolas Alekna, tuo metu „Metų sportininke“ išrinkta plaukikė Rūta Meilutytė. Pastaroji nusprendė nelipti ant scenos atsiimti savo apdovanojimo.
Metų paralimpiečiais išrinkti plaukikas Edgaras Matakas ir lengvaatletė Oksana Dobrovolskaja.
„Metų komanda“ tituluota Europos vyrų 3x3 krepšinio čempionais tapusi komanda – Marijus Užupis, Evaldas Džiaugys, Ignas Vaitkus ir Aurelijus Pukelis.
Olimpinio sporto „Metų treneriu“ tapo plaukimo treneris Tadas Duškinas, paralimpinio sporto – Teresė Nekrošaitė.
„Metų proveržio“ kategorijoje apdovanoti irkluotojai Povilas Juškevičius ir Arnedas Kelmelis, tarp paraatletų šis apdovanojimas atiteko dziudo spotininkei Monikai Aželionytei.
„Už viso gyvenimo nuopelnus“ apdovanojimas įteiktas lengvaatletei, trenerei Birutei Kalėdienei.
Lietuvos sporto apdovanojimai – prestižinė šventė, kurios metu tradiciškai pagerbiami geriausi olimpinio ir paralimpinio sporto atletai, treneriai, komandos.
Kandidatus olimpinio sporto nominacijoms siūlo sporto federacijos, renka – Lietuvos sporto apdovanojimų taryba.
Šių metų kandidatai atrinkti atsižvelgiant į jų rezultatus, pasiektus olimpinėse ir paralimpinėse rungtyse nuo 2024 metų lapkričio 1 dienos iki 2025 metų lapkričio.
Praėjusiais metais olimpinio sporto metų sportininkais tapo breiko šokėja Dominika Banevič ir disko metikas Mykolas Alekna, o paralimpinio sporto – disko metikė Oksana Dobrovolskaja ir dziudo imtynininkas Osvaldas Bareikis.
Geriausių Lietuvos sportininkų rinkimai rengiami nuo 1994 metų.
