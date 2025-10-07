Kas nauja – visada patrauklu. Ralis „Aplink Lietuvą“ bus kitoks

Pirmosios tokios lenktynės Lietuvos Prezidento taurei laimėti vyko 1931 m. liepos 24–25 d., kai iš Kauno į maratoną aplink Lietuvą pajudėjo keturiolikos automobilių ir dvylikos motociklų kolona. Nuo to laiko nugalėtojams įteikiama taurė jiems prilygsta aukščiausiam valstybės apdovanojimui, kurį ralio laimėtojams yra teikę Prezidentai Antanas Smetona, Algirdas Brazauskas, Valdas Adamkus, Rolandas Paksas, Dalia Grybauskaitė, Gitanas Nausėda.
Neatsitiktinai pirmąjį ralį „Aplink Lietuvą“ šalies automobilių sporto federacija (LASF) laiko automobilių sporto pradžia šalyje.
Ralį nuo pat pirmojo rengia kitų metų kovą savo gyvavimo 100-metį minėsiantis Lietuvos automobilių klubas (LAK).
Nors nuo pirmojo ralio prabėgo jau daugiau nei devyni dešimtmečiai, šiemetinis jo istorijoje bus tik 34-asis. Keturi tokie raliai surengti prieškario Lietuvoje, o atgaivinti jie buvo šaliai atgavus nepriklausomybę, 1996-aisiais, lygiai po 65 metų nuo pirmojo ralio Prezidento taurei laimėti.
Renginys keičia veidą
Šiemet ralis „Aplink Lietuvą“ kardinaliai keičia savo įprastą, o daugeliui gal net ir pabodusį veidą, ir, kaip teigia organizatoriai, tampa vienomis moderniausių lenktynių Lietuvoje.
Mat šiemet dėl garbingiausio trofėjaus – Prezidento taurės – tikslaus važiavimo ralyje varžysis tik elektromobilių vairuotojai, o šios lenktynės bus kandidatinis „FIA Eco Rally Cup“ renginys.
Varžytis atskirose įskaitose kviečiami ir hibridinių, istorinių, standartinių bei lenktyninių automobilių vairuotojai. Paskutinieji varžybas pradės iškart po elektromobilių ir hibridinių automobilių starto.
Kaip šias naujoves vertina ir ko tikisi paraiškas jau atsiuntę elektromobilių vairuotojai, pretenduojantys į pagrindinį varžybų prizą? Tokį klausimą ralio „Aplink Lietuvą“ spaudos centras, viešųjų ryšių agentūra „Visus Bonus“, pateikė keliems būsimųjų lenktynių dalyviams.
Patirties stokos daugelis
Vieni pirmųjų norą varžytis naujo formato ralyje „Aplink Lietuvą“ pareiškė asociacijos „Vilniaus miesto sportinio vairavimo centras“ atstovai Andrejus Savčenko ir Kęstutis Taškūnas, į trasas išvairuosiantys geltoną „Renault 5 E-Tech Electric“ automobilį.
Galima sakyti, tai patyrę ralių „Aplink Lietuvą“ senbuviai, važiavę įvairiais automobiliais, laimėję antrąją bendrosios įskaitos vietą, Krašto apsaugos ministerijos, daug įvairių rajonų merų taurių, skirtų ten geriausių rezultatų pasiekusiems, ir kitų apdovanojimų.
„Tačiau ši mūsų bene dešimtmetį kaupta patirtis gali tapti beverte, nes keičiasi ralio formatas, kiti bus šiemet ir prioritetai, – sakė K. Taškūnas. – Tikslaus važiavimo rungtys pareikalaus iš ekipažo labai tikslių kelio ir greičio skaičiavimų, kas gali tapti lemiamu faktoriumi siekiant užsibrėžto tikslo“.
Kęstutis neslėpė, jog iš pradžių skeptiškai sutiko žinią apie besikeičiantį lenktynių formatą. Tačiau dvejones greitai pakeitė optimizmo pliūpsnis ir žinia, jog visi neturės didelės patirties tris dienas truksiančiose elektromobilių lenktynėse ir visiems bus opios tos pačios problemos.
„O naujovės – visada vertos dėmesio. Dar daugiau, niekas nebesiginčija, jog elektromobiliai – ateities transportas, o kurgi rasi geresnę mokyklą įveikti iškylančius barjerus, jei ne varžybos? Tikimės, jog ralis „Aplink Lietuvą“ atsakys į daugelį mus ir varžovus kol kas neraminančių klausimų“, – įsitikinęs Kęstutis.
O kokius gi tikslus artėjančiame ralyje kelia Andrejus su Kęstučiu?
„Jei jau dalyvaujame, orientuojamės į maksimalų rezultatą. Antraip, kam ten trinti padangas ir eikvoti elektros energiją?“ – klausimu į klausimą atsakė K. Taškūnas
Nuotykiui paskatino paros lenktynės
Klaipėdiečių „Autofanai by Dentus“ ekipos nariai Džiugas Radžius su Laurynu Maknavičiumi ko gero menkiausią patirtį turintys varžybų dalyviai, tačiau kovinį krikštą jau spėję gauti neseniai vykusiose Eldrive 24H EV lenktynėse – vienintelėse 24 val. elektromobilių lenktynėse Baltijos šalyse.
Elektromobilį „BMW i4 Edrive40“ vairuosiantis Džiugas prisipažino dar neseniai į tokias transporto priemones žiūrėjęs labai skeptiškai, tačiau du dalykai kardinaliai pakeitę šį jo požiūrį.
Tai prieš du mėnesius įsigytas elektromobilis ir pirmas kovinis krikštas su juo – paros lenktynės.
„Raliui „Aplink Lietuvą“ rengiamės ir kaip didžiausiam savo nuotykiui, ir tikėdamiesi sutikti daugiau šio reikalo entuziastų, perprasti, išmokti kuo tikslingiau išnaudoti elektromobilio privalumus, kurių jis teikia, – sakė D. Radžius. – Be abejo, mus „veža“ ir puikus laiko praleidimas, ir dar nepatirti nuotykiai, kuriais, tikimės, bus dosnus ralis „Aplink Lietuvą“.
Elektromobiliai – didėjanti pasaulio dalis
„Negaliu savęs vadinti tik elektromobilių gerbėju. Esu automobilių mėgėjas, o elektromobiliai yra didelė ir vis didėjanti viso šio pasaulio dalis. Kadangi esu ir žurnalistų „Press autoklubo“ rengiamo „Metų automobilio“ konkurso komisijos narys, keliu sau aukštus reikalavimus automobilių pažinime, – sakė Justas Lengvinas, „Deals On Wheels“ komandoje drauge su Gyčiu Patembergu ralio „Aplink Lietuvą“ trasomis vairuosiantis „Tesla Model 3“.
„Lenktyniaujant, siekiant geriausio rezultato, pavyksta pažinti įvairias elektromobilių subtilybes, atrasti efektyviausią greitį, važiavimo stilių. Juk ne veltui sakoma, kad pirmosios lenktynės atsirado tuomet, kai pasaulyje buvo pagamintas antras automobilis. Visa širdimi jaučiu šio posakio reikšmę. Jei yra proga lenktyniauti – norisi lenktyniauti,“ – sakė J. Lengvinas.
Ekipažas nevengė pabrėžti, jog tai esąs pirmas jų startas šiame ralyje, todėl apie tikslus kalba gana atsargiai.
„Kita vertus, pirmas kartas elektromobilių įskaitoje bus visiems, tad kažkuria prasme visi važiuosime debiutantų klasėje. Su Gyčiu, kuris ir vairuos mūsų automobilį, jau esame laimėję 24 val. elektromobilių lenktynes ir antrąją vietą „Ignitis ON: Pažink Lietuvą” varžybose. Turiu nemažai patirties šturmanaudamas pagal kelio knygą, o būtent tokios užduotys mūsų čia ir laukia. Todėl pirmas tikslas padaryti kuo mažiau klaidų. Nuo to priklausys, ar pavyks pasiekti tenkinančių tikslų rezultatų suvestinėje,“ – sakė J. Lengvinas.
Ekipažo nuomone, pasikeitęs ralis „Aplink Lietuvą“ pretenduoja tapti labai solidžiu renginiu, kuriam, žvelgiant iš šono, būtinai reikėjo gaivaus oro gūsio ir labai džiugu, kad būtent tai ir nutiko. Startuoti tokią ilgą ir turtingą istoriją turinčiame ralyje – taip pat didelė garbė.
„Turbūt drąsiai galime sakyti, jog tai – mažasis mūsų Monte Karlas“, – įsitikinęs J. Lengvinas.
Naujausi komentarai