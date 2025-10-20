Istorinė akimirka: FIA „World Motorsport Council” kalendoriuje – 2026 m. ralis „Aplink Lietuvą”

„Vargu ar įmanoma prieš jau šį penktadienį prasidėsiantį ralį „Aplink Lietuvą“ šalies Prezidento taurei laimėti tikėtis geresnės dovanos nei ši, – sakė ralį rengiančio Lietuvos automobilių klubo (LAK) prezidentas Rolandas Dovidaitis. – Ją priimame kaip didžiulį FIA pasitikėjimą šalies automobilių sporto organizatoriais, o drauge ir nemenką įpareigojimą. Todėl mums visiems – ir varžybų rengėjams, ir patiems ralio „Aplink Lietuvą“ dalyviams, ir žiūrovams – teks nepašykštėti pastangų, kad renginys pateisintų tarptautinės organizacijos lūkesčius, tenkintų į lenktynes atvykstantį FIA stebėtoją Angelo Raffaele Pelillo, o kartu ir mus pačius.“
Dar viena gera žinia – šių metų ralio automobiliu bus tituluojami elektriniai ir hibridiniai „Renault“, kuriuos vairuos organizatorių atstovai.
Įpareigoja ralio vardas
„Vien ralių „Aplink Lietuvą“ vardas ko vertas ir kiek daug įpareigojantis, – sakė dešimtį kartų jo trasas išbandęs Vidmantas Petronis, kuris kartu bendravardžiu Dailide penktadienį startuos „Škoda Elroq 85“ elektromobiliu. – Pirmąsyk važiuosime su elektromobiliu, nes nenorėjome „iškristi“ iš naujo, todėl visada traukiančio formato, kurį maga kuo greičiau išbandyti. Ralio organizatoriai rado išpurentą renginio dirvą, į kurią metė naują sėklą. Belieka palinkėti, kad ji būtų daigi, o šalies lenktynių trasomis skrietų vis daugiau naujų, ne tik spalvomis, bet ir naujomis technologijomis pasižyminčių automobilių.“
Jei Vidmantų Petronio ir Dailidės duetui tai bus pirmosios lenktynės su elektromobiliu, tai automobilių žurnalisto Justo Lengvino, kuris „Deals On Wheels“ komandoje drauge su Gyčiu Patembergu ralio „Aplink Lietuvą“ trasomis vairuos „Tesla Model 3“, šio reikalo naujoku nepavadinsi.
Kas kita renginio formatas – reguliarumo ralis, savyje slepiantis bene daugiausia nežinomųjų. Tačiau jie – bendri visiems dalyviams.
„Pirmosios pažinties su elektromobiliais jau, turbūt, ir nebeprisimenu, tačiau giliai atmintyje įstrigo debiutinės jų lenktynės, kuriose teko dalyvauti, – su nostalgija jas prisiminė Justas. – Tai vyko jau prieš daugelį metų, kai važiavome su „Hyundai Ioniq“. Tas elektromobilis iki šiol man yra palikęs labai gerą įspūdį, bet tada, siekdami pergalės, turėjome griebtis įdomių taktikų – važiavome užsidarę langus, be oro vėdinimo, o ką jau kalbėti apie kondicionierių... Kaip tyčia buvo karšta diena, tad jausdami, kokia kelionė laukia, juokais pasiėmėme net pirties kepures...“
Skirtingi tikslai, skirtingos strategijos
Maratoninių kelionių automobiliais ir motociklais autoriai, kurių žygiai yra radę vietos ir Gineso rekordų knygose, Vitoldas Milius ir Aidas Bubinas irgi nepraleis ralio „Aplink Lietuvą“.
Savaitgalį naujausią A. Bubino rekordą, kai jis su motociklu „Honda VFR1200X Crosstourer“ per 20 parų nuvažiavo 32,7 tūkst. kilometrų, įregistravo Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnyba.
O už šį geriausią mūsų šalies motociklininkų pasiekimą JAV įkurta pasaulinė „Geležinio užpakalio“ asociacija, vienijanti ilgų kelionių motociklais gerbėjus, rekordo autoriui suteikė daugelio keliautojų taip geidžiamą „Geležinio užpakalio“ titulą.
„Aidas – tikrai puikus šturmanas, radęs geriausią išeitį ne vienoje keblioje situacijoje, tačiau šįsyk naujasis titulas jam nepadės, – juokavo V. Milius, kartu su A. Bubinu ralyje vairuosiantys „Nissan Ariya Nismo“ elektromobilį. – Kokių tikslų sieksime? Pradedant pakitusio formato seniausią ralį šalyje, aišku, būtų labai gražu nugalėti“.
V. Miliaus negąsdina nei ralio maršrutas, nei kitos organizatorių pateiktos vingrybės. Didžiausia neišbandyta nežinomybė – su kokiais „prieskoniais“ įveikiamas tas reguliarumo ralis?
Skirtingos komandos, skirtingi ekipažai penktadienį prasidėsiančiame ralyje „Aplink Lietuvą“ puoselėja skirtingus tikslus.
Tadas Vitkevičius su Linu Žvinakevičiumi, kelio į finišą ieškosiantys su „Tesla Model Y“, neslepia, jog į šias lenktynes jie žvelgia kaip į vieną svarbesnių pasiruošimo Monte Karlo istorinių automobilių raliui, kuriame jie startuos ketvirtąsyk, etapų.
„Reguliarumo ralis privers mus visus važiuoti labai tiksliai, skaičiuojant kiekvieną sekundę, griežtai laikantis organizatorių sumanytų užduočių, – sakė T. Vitkevičius. – Monte Karlo ralis irgi reikalauja itin didelės atidos ir kruopštumo, o tai mums bus vertinga pamoka.“
Varžysis ne tik elektromobiliai
Elektromobilių vairuotojai kovos dėl ralio „Aplink Lietuvą” pagrindinio trofėjaus – Prezidento taurės, tačiau lenktynių trasose matysime ir išskirtinių hibridinių, ir standartinių, ir istorinių automobilių.
Beje, jais visais kauniečiai ir miesto svečiai galės pasidžiaugti ralio starto dieną – spalio 24-ąją, penktadienį, nuo 16 iki 18 val. Kaune prie Soboro, o spalio 26 d. nuo 16 val. – Vilniuje, S. Daukanto aikštėje. Beje, automobilių padaugės, nes organizatoriai paraiškas dar priims iki spalio 21 dienos pabaigos.
Panašius tikslus kaip T. Vitkevičius su L. Žvinakevičiumi kelia ir šeimyninis tėvo ir sūnaus Lino ir Justo Vaitiekūnų ekipažas, vairuosiantis retą ir patrauklų 1974 m. gamybos oldtaimerį „Volkswagen Karmann Ghia“.
Dar viena automobilių sportą mylinti Vaitiekūnų šeimos atžala – Andrius – drauge su Pauliumi Beniušiu vairuos metais senesnį MG MGB istorinį automobilį.
„Turiu tik vieną tikslą – gerai praleisti laiką, – sakė L. Vaitiekūnas. – O štai vaikų dėmesys sutelktas ir į tolimesnius taikiklius. Pamilę istorinius automobilius jie svajoja ir apie Monte Karlą.“
Akį džiugins ir vienas iš 417
Lietuvos klasikinių automobilių klubo, vadovaujamo Gitauto Žičkaus, nariai Kaune prie Soboro pakvies žiūrovus atidžiau pažvelgti į tokius gražuolius, kaip Arvydo ir Donato Pauliukų 1929 m. gamybos REO, 1924 m nuo konvejerio nuriedėjusį Gintauto Miškinio ir Nelės Kavaliauskienės „Oakland“, Vyčio Indziulo ir Alinos Grigonienės 1937 m „Mercedes-Benz 170“, Juozo ir Vidos Raščių 1938 m. pagamintą BMW 326 ir kitus.
Na, o ką atvairuos pats klubo vadovas? Ar kaip toj pasakoj – šiaučius be batų?
„Be batų tikrai neliksiu, – sakė G. Žičkus. – šįsyk su žmona Vida nusprendėme parodyti tikrą kolekcijos pažibą – prieškaryje, 1937 m pagamintą 8 cilindrų 5363 kub/cm darbo tūrio variklį turintį ir beveik tris tonas sveriantį „Mercedes-Benz 540K“, į Europą vėl sugrąžintą iš JAV ir vėliau patekusį mano globon.“
Tokių 540 modelio „Mercedes-Benz“ Vokietijoje iš viso buvo pagaminta tik 417. Pasitaikė ir kupė, ir kabrioletų, tačiau tik penki iš jų buvo limuzinai, turėję po ketverias duris. Visi jie buvo gaminami tik pagal specialius užsakymus, todėl skyrėsi ir jų dizainas.
„Šis tik vienintelis toks, su kiek mažesnėmis galinėmis durelėmis iš abiejų pusių. To pageidavo pirmasis automobilio užsakovas, kelionėje ant galinės sėdynės susodindavęs mažametes savo dukreles“, – istorinio automobilio išskirtinumo paslaptimis dalijosi G. Žičkus.
Valdemaras Maciukevičius su Pauliumi Praninsku raliui „Aplink Lietuvą“ pasirinko „Mini Cooper R55 Clubman“, o Mantas ir Berta Šarkanai – „Toyota Corolla“ standartinius automobilius.
