Įvertino Pauliukevičiaus akibrokštą: kažkuo Dievas apdovanoja, bet kažko pagaili

Ruošiantis šiam renginiui, organizatoriai filmavo kovotojų pristatymus laidoje „1x1“, tačiau vienas iš jų baigėsi netikėtu ir agresyviu išpuoliu. Kaunietis Ignas Pauliukevičius, neatlaikęs įtampos, per filmavimą smogė savo būsimam varžovui Edvinui Šalkovskiui tiesiai į veidą. Dėl šio smūgio iš Vilniaus kilęs E. Šalkovskis patyrė rimtą sužalojimą – lūžo skruostikaulis ir buvo sutrenktos smegenys, dėl ko jis negalės dalyvauti artėjančiame turnyre. UTMA organizacija, reaguodama į šį įvykį, suspendavo I. Pauliukevičių dviem mėnesiams ir skyrė 10 tūkst. eurų kompensaciją sužalotajam kovotojui.
Šis incidentas sukėlė daug diskusijų kovinio sporto bendruomenėje ir plačioje visuomenėje. Vitas Karosas, UTMA čempionas ir kovinio sporto entuziastas, išreiškė savo nuomonę apie šį įvykį komikų Kristoforo Jankausko, Vitos Žibaitytės ir Simano Žurausko kuriamoje tinklalaidėje „Niekas neruošta“.
24-erių „Sparta Fight Gym“ narys pasakojo apie pasikartojantį agresyvų I. Pauliukevičiaus elgesį.
„Prieš porą dienų buvo konferencija, kurioje Edvinas sakė, jog neturi nieko prieš Igną, o šis atsakė, jog nori jį užmušti,“ – tinklalaidėje pasakojo kovotojas.
Paklaustas, ar I. Pauliukevičius ir gyvenime toks, ar tik bando „parduoti kovą“, V. Karosas buvo kategoriškas.
„Čia sutrikimai, o ne pardavimai. Jis elgiasi agresyviai, terorizuoja. Viskas nuėjo iki veiksmų, E. Šalkovskis patyrė lūžį. Ignui tik 21 metai, jis labai gerai sudėtas, turi gerą smūgį. Kažkuo Dievas apdovanoja, bet kažko pagaili. Tokių situacijų neturi būti.“
Jis pabrėžė, kad profesionalūs kovotojai turi išlaikyti aukštus elgesio standartus ir vengti agresijos už ringo ribų. V. Karosas taip pat pažymėjo, kad tokie incidentai gali pakenkti kovinio sporto įvaizdžiui ir pasitikėjimui organizacijomis.
Priminsime, jog „UTMA 13 x Stanionis Promotions“ turnyras vyks rugsėjo 27 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Čia pagrindinėje vakaro kovoje susitiks buvęs pasaulio bokso čempionas Eimantas Stanionis prieš Jebulani Makhense iš Pietų Afrikos Respublikos.
Naujausi komentarai