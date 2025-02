Vitas Karosas prakalbo apie konfliktą su „Rimkenzo“ ir svajonių kovą

Dar prieš UTMA-11 turnyrą „Kuvalda“ į savo tinklalaidę pasikvietė Vitą Karosą, naujai prisijungusį prie „Sparta Fight Gym“ sostinėje, kuriame sportuoja ir pats Maslobojevas.

Kovotojai aptarė artėjusį turnyrą ir prisiminė konfliktą tarp V. Karoso ir Dovydo „Rimkenzo“ Rimkaus.

„Nebendraujam. Iš esmės, tai tu (Maslobojevas) ir mano mergina yra priežastys kodėl nebendrauju su „Rimkenzo“, – apie konflikto su D. Rimkum priežastis kalbėjo V. Karosas. – Aš pradėjau draugauti su savo mergina, ir tuomet jie susipyko. Žmogus, galbūt, nenorėjo, kad būčiau santykiuose, kad ir kaip man gera būti juose. Jis, kad ir koks garsus ir atrodytų atviras, iš tikrųjų yra užsidaręs savyje. Esame nuo jauno amžiaus pažįstami, buvome artimi. Buvo toks bendras ryšys, dėl ko jis, turbūt, nepaleido to fakto, kad aš susiradau merginą. Atrodė, kad mes draugeliai ir kartu visur varom, bet atsirado mergina ir aš pasidariau rimtesnis.

D. Rimkus UTMA-11 turnyre (O. Gurevičiaus/ELTA nuotr.)

Bet tai nebuvo galutinis taškas. Mes toliau bendravome. Jį damušė tas faktas, kad aš palaikiau tavo pusę per tą skandalingą konferenciją (prieš UTMA-9 rugsėjo mėn. aut. past.). Jis negalėjo to suprasti, jam tai buvo viskas. Gavau tokių žinučių, kad nesakysiu. Skaičiau ir galvojau „ar čia jis tikrai man rašo“. Jis nesuvokė to fakto, kad aš palaikau ne jo pusę. Iš esmės, aš jo niekada nepalaikydavau tose karštose situacijose, bet jis nereaguodavo. Šioje situacijoje visi palaikė ne jį, turbūt buvo 1 prieš 99 proc. Ir jis neatlaikė, užvarė mane žinutėmis, kad čia dėl jo aš kovoju. “

Kiek vėliau abu sportininkai aptarinėjo ir galimas V. Karoso kovas, bet paklaustas ar norėtų susitikti ringe su D. Rimkum, UTMA čempionas purtė galvą.

„Nenorėčiau. Nepykstu ant jo, esu sau sakęs, kad ir kokie konfliktai ir kaip išsiskirtų keliai, tiesiog negaliu, – sakė 23-ejų kovotojas. – Negaliu neigti fakto, kad mes buvom draugai, ir dabar eiti kovoti dėl to, kelti į viešumą visą istoriją. Man ši kova atrodytų pigi, nesutikčiau.“

V. Karosas apgynęs savo čempionų titulą UTMA-11 (O. Gurevičiaus/ELTA nuotr.)

Maslobojevui perklausus, ar tikrai nesutiktų, V. Karosas atsakė, kad viską lemia pasiūlymai ir jų vertė.

„Yra pasakymas, kad už tam tikrą sumą gali ir benziną gerti, – juokėsi pašnekovai. – Jeigu būtų tinkamas svoris ir tai turėtų kažkokią reikšmę, finansiškai geras pasiūlymas – OK, ką padarysi? Ringe draugų nėra.“

Taip pat V. Karosas papasakojo ir apie savo svajonių kovą.

„Mano svajonių kova yra prieš Igną Barysą, – prisipažino kaunietis. – Lankiau boksą, bet 14-15 metų mane kalbino ateiti į kikboksą ir man tada sakė „tu gali būti kaip Barysas“. Tuo metu jis buvo didelė žvaigždė. Man tada atrodė tai neįtikėtina ir lygiai taip pat būtų jei su juo kovočiau.“

Daugeliui kyla klausimų, kaip V. Karosas atsidūrė pas trenerį Andrių Šipailą ir „Sparta Fight Gym“ klube. V. Karosas pasipasakojo, kaip visa tai įvyko.

„Raimondas Avlasevičius buvo priežastis, kodėl atėjau į „Sparta Fight Gym“, – sakė V. Karosas. – Mes bendravome ir jis mane pakvietė užsukti. Jis ant tiek draugiškas, šiltas žmogus ir man tai pasirodė labai faina.

Ir kai ruošiausi kovoti su Deividu Danyla, Lukas Lechavičius man padėjo ruoštis. Žmonės šiame klube, kurie nepažįsta manęs, parodė man rūpestį. Nors buvau sakęs, kad niekada neisiu į „Sparta“, bet nusprendžiau duoti šansą.“

UTMA-11 turnyre Kauno „Žalgirio“ arenoje V. Karosas techniniu nokautu apgynė savo UTMA čempionų diržą prieš Arnestą Naujoką. Tuo tarpu D. Rimkus pralaimėjo Arnoldui Misiūnui.