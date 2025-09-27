Išskirtinis vakaras Kauno arenoje: vyko kovinio sporto dvikovos

Įspūdingų dvikovų netrūko ir pagrindinėje programoje. Žiūrovai išvydo 75 kilogramų svorio kategorijos kovą tarp čempiono diržą gynusio Raimondo Avlasevičiaus ir Nikola Cvetkovic, kuri vyko pagal kikbokso taisykles, truko keturis raundus ir buvo vienu iš vakaro akcentų. Kiek lengvesnėje – 86 kilogramų – kategorijoje susitiko Dominykas Dirkstys ir Naglis Kanišauskas, taip pat kovoję pagal kikbokso taisykles. Išvydome ir kovą tarp Dovydo Levickio bei Artūro Brižinsko – jie ketino kautis, 63,5 kilogramų svorio kategorijoje, penkis raundus, naudodami MMA pirštines, tačiau kova baigėsi anksčiau.
Muay Thai stiliaus gerbėjams turnyras paruošė Deivido Danylos ir Arno Kalasiūno kovą, kuri vyko 67 kilogramų kategorijoje, o sunkesnių smūgių mėgėjams tikra šventė buvo İsa Göçmeno ir Deivido Jemeljanovo dvikova 92 kilogramų kategorijoje pagal kikbokso taisykles.
Prieš pagrindinę programą vyko preliminarinės kovos, kuriose pasirodė gausus būrys perspektyvių kovotojų. Tarp jų – Dovydas Rimkus prieš Danyla Matiukov 75 kilogramų svorio kategorijoje, Matas Pultaražinskas prieš Martyną Danių pagal Muay Thai taisykles, Vitas Karosas ir Khyzeris Hayatas 67 kilogramų kategorijoje bei Žygimantas Kudelis ir Justinas Gedminas 86 kilogramų kategorijoje.
Vakaro preliminarinę dalį pradėjo Evaldo Balsio ir Alexandro Čerkesovo kova 80 kilogramų svorio kategorijoje. Kova buvo ypač įtempta, abu varžovai aktyviai smūgiavo, todėl prireikė net ekstra raundo. Galiausiai pergalę šventė lietuvis E. Balsys.
Ž. Kiudelio ir J. Gedmino kovoje veiksmo taip pat netrūko. Nepaisant tvirto charakterio, „Šamanu“ pramintas Ž. Kiudelis nebepajėgė atlaikyti tikslių J. Gedmino smūgių, todėl kova baigėsi po antrojo raundo. Techniniu nokautu laimėjo J. Gedminas.
Žiūrovams itin karštą kovą padovanojo ir V. Karosas su K. Hayatu. Pastarasis ypač tiksliai smūgiavo į lietuvio galinę koją, dėl to V. Karosas patyrė tris nokdaunus ir nebepajėgė tęsti kovos. Pergalę iškovojęs K. Hayatas atidavė pagarbą ir dėkojo varžovui už gerą kovą. Šis laimėjimas suteikė galimybę užsieniečiui sekančioje kovoje bandyti iškovoti UTMA kikbokso čempiono diržą 67 kilogramų kategorijoje.
„Atsiprašau. Neesu blogesnis techniškai ar fiziškai prieš Hayat, bet buvau prastesnis kovotojas šiandien. Gėda, nes pralošiau kovą prieš patį savę šį kart“, – savo feisbuko paskyroje po kovos rašė V. Karosas.
M. Daniaus ir M. Pultaražinsko kova taip pat baigėsi anksčiau laiko. Pirmame raunde M. Pultaražinskas patyrė pirmąjį nokdauną, antrame raunde jo varžovas taip pat netaupė jėgų ir praėjus kiek dagiau nei 40 sekundžių nuo raundo pradžios, pasiuntė M. Pultaražinską į antrąjį nokdauną. Po stipraus Martyno smūgio, likus dar 2 minutėm iki raundo pabaigos, teisėjas nutraukė kovą ir pergalę atidavė M. Daniui.
„Sunku. Labai buvo sunku“, – po kovos sakė M. Danius.
Žiūrovai skanduotėmis ir garsiais plojimais pasitiko į „Žalgirio“ areną atvykusį Eimantą Stanionį su žmona. O netrukus po to prasidėjo kitos kovos pristatymas. D. Rimkus, kaip jau įprasta, nustebino ringe laukiantį varžovą ir žiūrovus savo išskirtiniu įėjimu. Kovotojas pristatė trumpą vaizdo filmuką, kuriame matyti klubinė aplinka, striprizo šokėjos ir jo kelionė į areną. Link ringo Rimkenzo žengė kartu su atlikėju Mino, kuris atliko dainą „Dėl meilės mirt galiu".
Pirmajame dvikovos raunde D. Matiukov patyrė nokdauną, tačiau kova čia nesibaigė. Visgi buvo matyti stiprus D. Rimkaus pranašumas – kovotojas laimėjo visus tris raundus ir iškovojo užtikrintą pergalę.
İ. Göçmenas ir D. Jemeljanovas dvikovą pradėjo aštriais smūgiais ir spyriais. Antrame raunde turkas įgavo antrą kvėpavimą, po geros smūgių serijos D. Jemeljanovas patyrė pirmąjį nokdauną. Ilgai kova nesitęsė. İ. Göçmenas paleido dar vieną smūgių seriją ir kovą baigė aštriu smūgiu į varžovo korpusą. Du metus Kaune gyvenantis turkas išplėšė pergalę techniniu nokautu.
Techniniu nokautu baigėsi ir A. Kalasiūno kova su D. Danyla. Antrame raunde Danyla parodė tikslų meistriškumą ir laimėjo kovą tris kartus priešininką pasiuntęs į nokdauną.
Du kartus prieš D. Levickį pralaimėjęs A. Brižinskas į ringą lipo užtikrintai. Šį kartą pergalė jam buvo ypač svarbi, nes iškovojęs pergalę laimėtų ir UTMA kikbokso čempiono diržą svorio kategorijoje iki 63,5 kilogramų. Pirmąjį raundą varžovai skyrė žvalgybai, tačiau antrąjį pradėjo kur kas aktyviau. Praėjus kiek daugiau nei minutei D. Levickis pasiuntė A. Brižinską į pirmąjį nokdauną, raundo pabaigoje pastarasis sugėrė stiprų varžovo smūgį į koją ir patyrė antrąjį nokdauną. Trečiajame raunde sekė ir trečiasis Brižinsko nokdaunas, tačiau po jo šis „pasikūrė“ ir į nokdauną pasiuntė priešininką. Kova baigėsi trečiajame raunde, Brižinskui patyrus ketvirtąjį nokdauną. D. Levickis iškovojo prieš varžovą ne tik trečiąją pergalę, bet ir UTMA čempiono diržą.
D. Dirkstys kovą prieš N. Kanišauską pradėjo aktyviai – iš karto ieškojo progų smūgiuoti ir bandė užčiuopti iniciatyvą. Naglis stengėsi gintis, tačiau ilgai dvikova netruko. Jau po pirmosios minutės D. Dirkstys pataikė tikslią smūgių seriją, privertusią teisėją įsikišti. Kova buvo sustabdyta ir D. Dirkstys iškovojo pergalę techniniu nokautu pirmame raunde.
„Smagu. Viskas pagal planą. Ačiū Dievui. Be Dievo aš niekur negalėčiau būti“, – po kovos kalbėjo D. Dirkstys.
R. Avlasevičiaus ir N. Cvetkovic kovoje pirmi du raundai buvo labai taktiški, varžovai, kantriai ir akcentuotai rinko taškus. Trečiajame raunde iniciatyvą pabandė perimti Raimondas, tačiau varžovas skaudžiai atakavo jo kairę koją, kuri ir tapo pagrindiniu taikiniu. Nors Avlasevičius tris raundus atkakliai medžiojo taškus, ketvirtajame Cvetkovic pataikė dar vieną stiprų smūgį į koją ir pasiuntė Raimondą į nokdauną. Pergalę techniniu nokautu šventė N. Cvetkovic, kartu iškovojęs ir UTMA kikbokso čempiono diržą 75 kilogramų kategorijoje.
Ir galiausiai tai, ko visi labiausiai laukė – svarbiausias įvykis Lietuvos kovinio sporto istorijoje – Eimanto Stanionio kova su Pietų Afrikos Respublikos kovotoju Jabulani Makhense. Į ringą einantį Eimantą visi arenoje buvę žiūrovai pasitiko gausiomis ovacijomis. Prieš laukiamiausią vakaro akimirką arenoje įvyko oficiali dalis. Publika išgirdo Pietų Afrikos Respublikos bei Lietuvos Respublikos himnus, kurie pakylėjo atmosferą iki ypatingo lygio.
Eimanto Stanionio ir Jabulanio Makhense kova nuo pat pradžių vyko lietuvio diktuojamu tempu. Jau pirmuose raunduose Stanionis tiksliai smūgiavo, nuolat spaudė varžovą ir neleido jam atsikvėpti. Įpusėjus dvikovai jis vis labiau didino smūgių jėgą ir įvairovę, kelis kartus pavojingai atakavo į galvą bei korpusą.
Makhense pademonstravo puikią ištvermę – atlaikė daugybę smūgių ir neleido kovai baigtis anksčiau laiko. Vis dėlto visus dešimt raundų iniciatyva priklausė Stanioniui, kuris kovojo agresyviai, nuosekliai ir užtikrintai išsaugojo savo pranašumą iki pat paskutinio gongo.
Po dešimties raundų teisėjai vienbalsiai paskelbė Eimanto Stanionio pergalę rezultatu 99:91. Savo pasirodymu jis ne tik įrodė klasę, bet ir padovanojo tautiečiams tikrą šventę – aukščiausio lygio boksą Kauno arenoje.
