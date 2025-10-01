Drama po „UTMA 13“ turnyro: Naglio Kanišausko kaltinimai ir Dominyko Dirksčio atsakas

Pralaimėjęs N. Kanišauskas pasidalijo ne tik savo emocijomis, bet ir griežtais kaltinimais.
„Gyvas. Sveikas. Ačiū visiems, kurie palaikė, ir atsiprašau, kad nuvyliau. Tikėjausi garbingos kovos, bet gavau – negarbingai. Tuštybių mugė, kaip ir sakiau. Viliuosi ateityje sulaukti revanšo, kuriame abu praeisime antidopingo kontrolę – nesvarbu, kokiame svoryje būtume“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė N. Kanišauskas, kartu pridėjęs vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas momentas, kai varžovas nesumuša pirštinių kovos pradžioje.
Į tai netruko sureaguoti D. Dirkstys. Jis patvirtino, kad pirštinės buvo paliestos dar prieš teisėjui paskelbiant kovos pradžią, o pats sprendimas iškart pulti – buvo jo strategijos dalis.
„Pirštines sumušėme prieš teisėjui ištariant „Fight“. Kaip ir sakiau – iškart atakuosiu aštriai, be gailesčio, todėl neatidaryk barzdos. Per pirštinių sulietimą kovotojai paprastai pasimatuoja atstumą, kad suprastų, iš kur gali juos pasiekti – aš nuo pat pradžių nenuspėjamas“, – socialinio tinklo „Instagram“ istorijoje rašė D. Dirkstys.
Vėliau jis paviešino dar vieną įrašą, kuriame matosi pirštinių palietimo akimirka prieš dvikovą, bei pridūrė, kad pirmieji jo smūgiai tiksliai nepasiekė varžovo, todėl šis epizodas jokios įtakos baigčiai neturėjęs.
Dar daugiau dėmesio susilaukė Kanišausko užuominos apie nelegalius preparatus. Šįkart D. Dirkstys kalbėjo apie savo pasiruošimą, pabrėždamas griežtą discipliną.
„Šiai kovai paaukojau visą vasarą. 2-3 treniruotės per dieną, griežtas mitybos režimas, miego disciplina, nė karto naktiniame klube, maksimalus fokusas į kiekvieną detalę. Atsisakyta renginių ir pramogų – viskas dėl poilsio ir pasiruošimo kitai treniruotei. Tai nebuvo tik treniruočių stovykla – tai buvo gyvenimo būdas. Viskas dėl vieno tikslo – dominuoti kovoje be kompromisų“, – rašė kovotojas.
