Irkluoja olimpinių žaidynių link

Pagal galimybes
Portugalijoje, Montemor-o-Velho kanale, surengtame Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionate startavo keturios Lietuvos įgulos. Trys iš jų varžėsi finaluose.
Keturviečių baidarių 500 m lenktynes S. Maldonis, Viktoras Čaplinskis, Ignas Navakauskas ir Artūras Seja užbaigė užėmę šeštą vietą (1 min. 19,395 sek.). Nugalėtojams vengrams lietuviai pralaimėjo 0,895 sek., o nuo medalio mūsiškius skyrė 0,765 sek.
Sidabrą iškovojo olimpiniai šios rungties čempionai vokiečiai, bronzą – olimpiniai prizininkai ispanai.
„Pasikalbėję pripažinome, kad viską padarėme pagal galimybes geriausiai, daugiau nieko negalėjome pakeisti. Dėl to džiaugiamės, nes iki prizinės vietos pritrūko tikrai nedaug“, – sakė S. Maldonis.
Šeštą vietą iškovojo ir neolimpinėje vienviečių baidarių 200 m rungtyje startavęs A. Seja.
Finale lietuvis nuotolį įveikė per 34,498 sek. 2025-ųjų pasiekimą trimis pozicijomis pagerinęs A. Seja čempionui ispanui Carlosui Arevalo pralaimėjo 0,395 sek., o nuo prizininkų pakylos mūsiškį skyrė vos 0,28 sek.
„Šiemet pakliūti į finalą buvo labai sudėtinga, nes šioje rungtyje galima kovoti dėl papildomos bendros kvotos šaliai į olimpines žaidynes. Tad stipriausi sprinteriai stengiasi nepraleisti varžybų, čia greičiai buvo labai dideli“, – teigė 2018 m. Europos vicečempionas, 2023 m. pasaulio čempionas A. Seja.
Baidarininkai ir kanojininkai jau kovoja dėl olimpinio reitingo taškų.
Kanojininkai – devinti
Finale startavo dvivietės kanojos įgula, kurią sudarė Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas.
500 m distanciją lietuviai įveikė per 1 min. 45,866 sek. ir užėmė devintą vietą. Nugalėtojams pralaimėta 3,065 sek., nuo prizininkų trejeto skyrė 2,05 sek.
Pernai H. Žustautas ir V. Korobovas iškovojo penktą vietą.
Prieš pat Europos čempionatą performuota dvivietės baidarės įgula – S. Maldonis ir Andrejus Olijnikas – varžėsi B finale. Nuotolį per 1 min. 28,668 sek. įveikę lietuviai finišavo šešti, o bendroje rikiuotėje užėmė 15 vietą.
S. Maldonis pakeitė dėl traumos negalėjusį čempionate dalyvauti savo brolį Mindaugą.
Laukia Monrealis
Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojai Europos čempionatuose yra iškovoję 40 medalių – 14 aukso, 10 sidabro ir 16 bronzos.
Artimiausios tarptautinės varžybos mūsiškių laukia liepos 9–12 d. Monrealyje (Kanada), kur vyks pasaulio taurės varžybų trečias etapas.
Baidarininkai ir kanojininkai šiemet pradėjo kovą dėl olimpinio reitingo taškų, kurie daugiausia lems, kas pateks į 2028 m. Los Andželo vasaros žaidynes.
2024 m. Paryžiaus olimpiadoje S. Maldonis, M. Maldonis, I. Navakauskas ir A. Seja keturviečių baidarių 500 m varžybas užbaigė užėmę penktą vietą.
Naujausi komentarai