Finale dominavę Šiaulių tinklininkai apgynė LTF Didžiąją taurę

Tik po dramatiško penkių setų mūšio pusfinalyje Vilniaus universiteto (VU) barjerą perlipę šiauliečiai finale pademonstravo savo tikrąjį pajėgumą ir 3:0 (25:22, 25:16, 25:15) nugalėjo Gargždų „Amber Volley“ ekipą.
Šiaulių ir Gargždų ekipų akistatos pastaraisiais metais nuolat kaitina kraują ir būna itin atkaklios, bet šįkart aistringai žiūrovų palaikomas Šiaulių klubas nuo pat susitikimo pradžios demonstravo solidesnį žaidimą.
Pirmajame sete „Amber Volley“ dar rimtai priešinosi šiauliečiams ir „Elga“, nors ir pirmavo beveik visą laiką, jautė į nugarą kvėpuojančius varžovus. Visgi persvaros iš savo rankų šiauliečiai nepaleido. Tuo tarpu antrajame ir trečiajame setuose Šiaulių ekipa gana greitai atitrūkdavo ir išlaikydavo iniciatyvą savo rankose iki pabaigos.
Nugalėtojams po 12 taškų pelnė Artūras Vincėlovičius ir Mykolas Suchanekas, po 8 – Edvinas Vaškelis ir Tomas Rogal.
Gargždų komandoje 14 taškų surinko Daumantas Katinas, 10 – Arnas Pakalniškis, 8 – Andrijus Čmirovas.
Geriausiais rungtynių žaidėjais pripažinti M. Suchanekas ir Karolis Lanevskis („Amber Volley“).
„Finalas pavyko taip, kaip ir planavome, todėl džiaugiuosi komanda. Pusfinalyje buvo šiek tiek sunkiau, bet šiame etape visada būna nelengva. Finalas buvo kiek lengvesnis, todėl tikrai esu patenkintas tuo, kaip žaidėme ir iškovota taure. Antrajame sete šiek tiek pakoregavome žaidimą priėmime, žaidėme kiek saugiau ir išvengėme nemalonumų. Tai leido žaisti vis geriau“, – sakė šiauliečių treneris iš Latvijos Maris Vensbergs.
Vienas šiauliečių lyderių Artūras Vincėlovičius sunkesnį pirmą setą treneris aiškino kiek prastesniu priėmimu ir geru varžovų žaidimu.
„Prisitaikėme prie jų padavimų, pamatėme jų trajektorijas. Patys pradėjome tiksliau padavinėti, todėl varžovai ėmė žaisti atsargiau, o tai leido mums lengviau atakuoti. Sunkus pusfinalis mums buvo gera pamoka, kad reikia išlaikyti koncentraciją visų rungtynių metu, – kalbėjo A. Vincėlovičius. – Švęsti daug negalime, nes kitą savaitgalį laukia svarbios Baltijos lygos rungtynės. Tai tiesiog pavakarieniavome ir ėjome ilsėtis.“
„Amber Volley“ treneris Serhijus Ščegol pripažino varžovų jėgą.
„Pirmas setas buvo visai neblogas, žaidėme pagal planą, spaudėme juos su padavimais. Vėliau varžovai ėmė stipriau padavinėti, mes su tuo nesusitvarkėme. Patys pradėjome klysti puolime. Taip pat pritrūko ir patirties, šiemet turime labai jauną komandą“, – neslėpė S. Ščegol.
Trečiąją vietą turnyre užėmė Vilniaus universiteto tinklininkai, kurie studentiškame sostinės derbyje 3:1 (18:25, 25:18, 25:17, 25:19) nugalėjo VILNIUS TECH ekipą.
VU komandą į priekį vedė patyrę žaidėjai – Artūras Vasiljevas (18 tšk.), Robertas Juchnevičius (14 tšk.) ir Andžejus Savostenokas (14 tšk.).
Pralaimėjusių gretose išsiskyrė Redas Masterbrockis (17 tšk.), Danielius Čumakas (15 tšk.) ir Girvydas Rimeika (14 tšk.).
VU treneris Tadas Donėla prisipažino, kad labai sunku buvo žaisti po dramatiškai pralaimėtų pusfinalio rungtynių.
„Pusfinalyje jau beveik turėjome pergalę savo rankose, bet jos nepasiėmėme. Dėl to buvo žaisti dėl bronzos. Vyrai buvo pavargę, jaunimas išvis vos pavilko kojas. Visgi nesame profesionalai. Žaidžiant dėl bronzos galvojome, kad ramiai žaidžiant mums pasiseks, todėl pirmą setą pralaimėjome. Trečia vieta mus tenkina, bet kai buvome taip arti finalo, tai kartėlis lieka“, – aiškino T. Donėla.
Geriausiais žaidėjais pripažinti D. Čumakas ir A. Savostenokas.
VILNIUS TECH tiek pusfinalyje, tiek rungtynėse dėl trečios vietos laimėjo pirmus setus, bet vėliau turėjo pripažinti varžovų pranašumą.
„Rungtynes pradėdavome su gera emocija ir darėme mažiau klaidų. Bet kai pradedame klysti, greitai „lūžtame". Gaila, kad žaidimas toks banguojantis. Bet kokiu atveju, buvo smagu pažaisti tokioje atmosferoje, tikiuosi, kad žiūrovų lūkesčius pateisinome“, – kalbėjo D. Čumakas.
Komandoms apdovanojimus įteikė Šiaulių savivaldybės meras Artūras Visockas, Lietuvos tinklinio federacijos prezidentas Darius Čerka ir Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos prezidentas Gintaras Jasiūnas.
Naujausi komentarai