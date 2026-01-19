„Norfa“: pirmadieninis išpardavimas išplėtė žuvies asortimentą, o pardavimus kilstelėjo trečdaliu

„Pirmadieniais žuvies ant ledo ir sveriamos rūkytos žuvies pirkėjai galėjo įsigyti perpus pigiau. Todėl vitrinos ištuštėdavo, o antradienį jas visas galėjome pradėti pildyti šviežia produkcija. Dėl šios akcijos laimi ir tie pirkėjai, kurie nori įsigyti prekių pigiau, ir tie, kurie nuo antradienio ateina nusipirkti pačios šviežiausios produkcijos“, – dvigubą naudą aiškino D. Dundulis.
Plačiausias žuvies pasirinkimas – trečiadieniais–ketvirtadieniais
Anot jo, nors kai kuriose parduotuvėse žuvies vitrinos gerokai ištuštėja jau sekmadieniais, šį pirkėjų pamėgtą išpardavimą „Norfa“ tęsia ir šiemet.
„Plačiausią rūkytos ir šviežios žuvies bei jūros gėrybių asortimentą siūlome trečiadieniais–ketvirtadieniais, kai parduotuvėse „Norfa“ šios prekių grupės vitrinas, šaldytuvus visiškai užpildome šviežiais gaminiais“, – akcentavo D. Dundulis.
„Norfos“ vadovas atkreipia dėmesį ir į dar vieną tokio išpardavimo naudą: „Pakilus paklausai galėjome gerokai išplėsti žuvies ir jūros gėrybių asortimentą, parduotuvės drąsiau užsako įvairesnės produkcijos ir didesnius kiekius, nes, jei nepavyksta parduoti iki išpardavimo, pirmadienio vakarą vitrinos ištuštėja ir beveik niekada nelieka ką nurašyti.“
Jis primena, kaip išsiaiškinti, ar siūloma ant ledo žuvis yra šviežia. Pirmiausia patariama patikrinti žiaunas: jeigu jos raudonos, tai rodo gerą žuvies kokybę, jeigu jau parudusios – tokios žuvies geriau nepirkti. Taip pat šviežumą rodo skaidrios žuvies akys ir natūralios spalvos pelekai. Jeigu žuvies akys balzganos, o pelekai pabalę, rekomenduojama tokios žuvies vengti.
Karpių nuperka 20 kartų daugiau
Darius, „Norfos“ prekių grupės vadovas, prisimena ką tik praėjusias prieškalėdinę ir priešnaujametinę prekybas. Anot jo, tradiciškai tuo metu kelis kartus šokteli populiariausios žuvies – skrosto karpio ir jo gaminių – paklausa, žymiai daugiau nuperkama lašišų, upėtakių, jūros lydekų, doradų, paltusų, įvairių krevečių, kalmarų.
„Norfos“ prekių grupės vadovas skaičiuoja, kad per pastaruosius metus gerokai mažėja kitos paklausios šventinės žuvies – sūdytos silkės su galvomis – populiarumas. Tačiau auga silkės filė ir jau paruoštų gaminių paklausa – ši tendencija būdinga visų metų prekybai.
„Per priešventinę savaitę parduotuvės skrosto karpio parduoda iki 20 kartų daugiau nei įprastomis savaitėmis. Tam ruošiamės kiek tik galima iš anksto, kad pirkėjus pasiektų šviežiausia žuvis. Todėl kalėdinei prekybai kitas prekes, kurių galiojimo laikas ilgas, į parduotuves susivežame dar anksčiau, – pasakojo D. Dundulis. – Nors silkės su galvomis paklausa šventinėje prekyboje nuolat mažėja, bet ji tebesudaro apie 50 proc. visos parduodamos šios žuvies. Per pastaruosius metus jos kiekius parduotuvėse nuolat mažiname, kad po Naujųjų jų likučiai prekyboje liktų minimalūs – pirkėjai jos būna atsivalgę ir retas perka sausio mėnesį.“
Praėjusių metų šventinės prekybos metu „Norfos“ pirkėjai taip pat mielai pirko rūkytus ungurius ir doradas, iš Suomijos atvežtus šaldytus upėtakių ikrus. Dalį žuvies ir jos gaminių, kurie turėjo didžiausią paklausą per šventinę prekybą, numatoma įtraukti į kasdienį asortimentą. Tikimasi, kad šiemet į vitrinas sugrįš pirkėjų populiarumo sulaukę dideli jūros ešeriai ir vilkešeriai, kurių žvejyba pernai suprastėjo, taip pat sezoninė žuvis – agurkais kvepianti stinta. Beje, pernai dėl sumažėjusių žvejybos kvotų ir mažesnės pasiūlos stipriai brango skumbrė ir jos gaminiai.
Gruodį „Norfos“ pirkėjai žuvies ir jos produktų nuperka bent du kartus daugiau, palyginti su kitais metų mėnesiais. D. Dundulis skaičiuoja, kad per 2025 m. žuvis ir jos produktai vidutiniškai brango kiek daugiau nei kilo infliacija – apie 3,5 proc.
Numatė žuvies paklausos augimą
„Iš tiesų jau prieš keletą metų pamatėme tendenciją, kad mūsų pirkėjai vis mieliau renkasi žuvį ir jos produktus bei jūros gėrybes. Todėl šios paklausos augimui nuspręsta pasiruošti“, – prisiminė D. Dundulis.
„Norfos“ parduotuvėms žuvį ir jos produktus tiekianti „Rivona“ investavo per 600 tūkst. eurų ir 2024 m. rudenį atidarė naujos technologijos žuvies rūkyklą. Ji rūkytos žuvies gamybos pajėgumus padidino 2,5 karto, o moderni įranga ir natūralus medžio dūmas iš esmės pagerino rūkytos žuvies kokybę, palengvino rūkyklos darbuotojų darbo sąlygas.
Šioje rūkykloje sumontuoti Austrijoje pagaminti įrenginiai, kuriuose natūralus dūmas gaunamas iš buko kaladėlių specialiuose generatoriuose. Taip rūkoma žuvis yra sveikesnė, skanesnė ir visuomet išrūkoma vienodai, tad visada išlaikomos jos skoninės savybės. Išlaikyti gerą žuvies skonį padeda ir nauja rūkytos žuvies atvėsinimo technologija, kuri gerokai sutrumpino atvėsinimo laikotarpį, tad žuvis į parduotuves gali būti išvežama jau kitos dienos rytą.
„Rivonos“ rūkykloje, iš kurios produkcija tiekiama į visas 161 „Norfos“ parduotuves Lietuvoje, rūkoma apie 20 žuvų rūšių. Populiariausios – karšis, skumbrė, jūros lydeka ir jūros ešerys, nors vis drąsiau pasiūloma ir egzotiškos produkcijos.
Pirmadieniais su „Norfos“ nuolaidų kortele nuo pat ryto su 50 proc. nuolaida taip pat išparduodami tortai ir plokštainiai, o nuo 17 val. – švieži vaisiai ir daržovės.
