Favoritams netrūks ambicingų iššūkių

Starto įtampos faktorius
Lietuvos rankinio lygos (LRL) sezono starto mačą laimėjo vilniečiai – savo aikštėje įveikė granitiečius 28:23 (13:11).
Pirmam kėliniui įpusėjus rezultatas tebuvo 3:3.
„Jau per apšilimą mačiau, kad kai kurių žaidėjų kojos drebėjo, tai persikėlė ir į rungtynes“, – emocinės įtampos faktorių akcentavo „Granito-Kario“ komandos treneris Vaidotas Grosas.
Antrą kėlinį likus žaisti dešimt minučių, kauniečiai buvo pasiviję sostinės rankininkus – 20:20, tačiau įtvirtinti savo iniciatyvą nesugebėjo.
„Turėjome eiti toliau į priekį, bet padarėme per daug vaikiškų klaidų. Prieš rungtynes saviškiams sakiau: „Šviesa“ turi patyrusius vartininkus (Giedrių Morkūną, Matą Pranckevičių – red. past.), tad lengva nebus. Taip ir įvyko – vilniečiai pademonstravo aukšto lygio meistriškumą, – sakė V. Grosas. – Nepaisant nesėkmės, mūsų žaidimas nuteikė pozityviai.“
M. Pranckevičius atrėmė devynis varžovų metimus iš 20 (45 proc.), G. Morkūnas – aštuonis iš devyniolikos (42 proc.).
„Dar ieškome savo žaidimo. Kauno komanda vis mynė mums ant kulnų, tik kelių labiau patyrusių žaidėjų dėka pavyko sukaupti persvarą pergalei“, – teigė „Šviesos“ strategas Karolis Bliuvas.
Nugalėtojams po penkis įvarčius pelnė Matas Aukštikalnis ir norvegas Tobias Forsas. „Granito-Kario“ lyderis buvo tunisietis Mehdi Berry – aštuoni įvarčiai, o Simas Butkus pasižymėjo penkis kartus.
Kelios komandos kelia tikslą išversti „Dragūną“ iš čempiono sosto.
Du tarptautiniai frontai
„Granitas-Karys“ rytoj Kipre žais Europos rankinio federacijos (EHF) taurės turnyro pirmo atrankos etapo rungtynes su Nikosijos „PAC Omonoia 29M“ ekipa, kuri praeitą sezoną iškovojo savo šalies čempionato bronzą.
„Šviesos“ rankininkai Turkijoje rungtyniaus su Stambulo GSK komanda.
Atsakomoji kauniečių dvikova su Kipro atstovais numatyta 20 d. Alytuje, „Šviesos“ su Turkijos klubu – 19 d. Vilniuje.
„Granitas-Karys“ ir „Šviesa“ taip pat dalyvaus Baltijos lygos varžybose, kurios startuos rugsėjo 26-ąją.
Kauno rankininkai rungtyniaus antroje grupėje kartu su Pasvalio „Pieno žvaigždžių“, „Vilniaus“, estų „Tapa“ ir latvių „Ogre“ komandomis.
Pirmoje grupėje – Klaipėdos „Dragūnas“, „Šviesa“ ir Pylvos „Serviti“, Rasiku „Mistra“ ir „Viljandi“ (visi klubai – Estijos), Duobelės „Tenax“ ir Rygos ASK-MSG (abu – Latvijos) ir Ryhimiakio „Cocks“ (Suomija).
26 d. žais „Vilnius“ ir „Granitas-Karys“, „Šviesa“ ir „Cocks“, „Ogre“ ir „Pieno žvaigždės“, „Dragūnas“ ir „Mistra“, 27 d. susitiks „Ogre“ ir „Granitas-Karys“, „Dragūnas“ ir „Cocks“, „Šviesa“ ir „Mistra“, „Tapa“ ir „Pieno žvaigždės“.
Bandys įkąsti čempionams
Rytoj Lietuvos čempionate jėgas išmėgins „Dragūnas“ ir „Pieno žvaigždės“, „Vilnius“ ir Alytaus „Varsa-Stronglasas“.
Kitą savaitę į varžybas įsitrauks ir Varėnos „Ūla“.
Reguliariojo sezono nugalėtojas iškovos tiesioginį kelialapį į pusfinalį, o 2–7 vietas užėmusios ekipos atkrintamąsias varžybas pradės ketvirtfinalio etapu.
„Pagrindiniu čempionato favoritu dauguma specialistų įvardija „Dragūną“. Bent kelios komandos kelia tikslą ne tik pabandyti įkasti klaipėdiečiams, bet ir išversti juos iš čempiono sosto. „Šviesa“, „Varsa-Stronglasas“, „Granitas-Karys“, „Vilnius“ kiekvieną sezoną siekia aukščiausių vietų, ne mažiau ambicijų turi ir pasvaliečiai, sieksiantys po metų pertraukos pakartoti savo įspūdingą žygį iki finalo. Varėnos klubo pagrindinis tikslas – auginti vietos jaunimą“, – sakė LRL direktorius Tadas Jansonas.
Anot LRL vadovo, dar niekada trenerių štabuose nebuvo tiek pokyčių, kiek prieš šį sezoną.
„Dragūnui“ toliau vadovauja Miglius Astrauskas, o jo asistentu tapo žaidėjo karjerą baigęs Aidenas Malašinskas, sukaupęs daug patirties Čempionų lygoje ir stipriuose Ispanijos, Vokietijos, Rumunijos ir kitų šalių klubuose.
„Šviesos“ vyriausiojo stratego vairą iš Gintaro Cibulskio perėmė K. Bliuvas, „Varsos-Stronglaso“ iš Egidijaus Petkevičiaus – Tadas Stankevičius, „Pieno žvaigždžių“ iš Gintaro Paškevičiaus – ukrainietis Serhijus Serenko.
LRL komandose toliau dominuos legionieriai iš Ukrainos, taip pat yra iš Tuniso, Egipto, Norvegijos, Kanados, Sakartvelo, Moldovos kilusių žaidėjų.
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