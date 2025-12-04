 Teterevkova pateko į dar vieną Europos plaukimo čempionato pusfinalį

Teterevkova pateko į dar vieną Europos plaukimo čempionato pusfinalį

2025-12-04 12:07 kauno.diena.lt inf.

Šiandien Kotryna Teterevkova užtikrintai įplaukė į dar vieną Europos plaukimo čempionato pusfinalį, kuris vyks vakare. 

Kotryna Teterevkova
Kotryna Teterevkova / LTU Aquatics nuotr.

200 m krūtine plaukimo rungtyje 23-ejų sportininkė distanciją įveikė per 2 min. 22,57 sek. 

Būtent jai ir priklauso 200 m krūtine Lietuvos rekordas, užfiksuotas 2024 metais, kai šią distanciją įveikė per 2 min. 20,48 sek.

Toje pačioje rungtyje plaukė Smiltė Plytnykaitė, bendroje įskaitoje užėmusi 20-ąją vietą. Sportininkės laikas – 2 min. 27,68 sek.

Šioje rungtyje varžėsi ir Andrius Šidlauskas. Lietuvis distanciją įveikė per 2 min. 12,26 sek., tačiau tokio rezultato nepakako – į pusfinalį jis nepateko ir bendroje įskaitoje liko 41-as.

100 m peteliške plaukęs šešiolikmetis Tajus Juška distanciją įveikė per 51,50 sek. ir užėmė 24-ąją vietą. 

