Rapšys ir Lukminas – pusfinalyje, kitiems plaukikams durys uždarytos dėl taisyklių

2025-12-03 13:02 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienį Europos plaukimo čempionate varžėsi Rūta Meilutytė, Smiltė Plytnykaitė, Danas Rapšys, Tomas Lukminas, Tajus Juška, Kristupas Trepočka, Mantas Kaušpėdas ir Jokūbas Keblys. 

100 m kompleksinio plaukimo rungtį įveikusi S. Plytnykaitė nepateko į pusfinalį. Jos laikas –  1 min. 00.84 sek.

Lietuvos mišrios estafetės komanda, sudaryta iš S. Plytnykaitės, R. Meilutytės, M. Kaušpėdo ir J. Keblio, pagerino 4 x 50 m kompleksinio plaukimo rungties Lietuvos rekordą. Komanda rungtį įveikė per 1 min. 39.32 sek.

200 m laisvu stiliumi plaukę sportininkai D. Rapšys (1 min. 41.89 sek.) ir T. Lukminas (1 min. 42.32 sek.) pateko į pusfinalį.

T. Juška, tą pačią distanciją įveikęs per 1 min. 43,02 sek., ir K. Trepočka (1 min. 43,24 sek.) į pusfinalį pateko, tačiau jame dalyvauti negalės. Pusfinalyje leidžiama startuoti ne daugiau kaip dviem sportininkams iš vienos šalies.

