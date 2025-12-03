Rapšys ir Lukminas – pusfinalyje, kitiems plaukikams durys uždarytos dėl taisyklių

100 m kompleksinio plaukimo rungtį įveikusi S. Plytnykaitė nepateko į pusfinalį. Jos laikas – 1 min. 00.84 sek.
Lietuvos mišrios estafetės komanda, sudaryta iš S. Plytnykaitės, R. Meilutytės, M. Kaušpėdo ir J. Keblio, pagerino 4 x 50 m kompleksinio plaukimo rungties Lietuvos rekordą. Komanda rungtį įveikė per 1 min. 39.32 sek.
200 m laisvu stiliumi plaukę sportininkai D. Rapšys (1 min. 41.89 sek.) ir T. Lukminas (1 min. 42.32 sek.) pateko į pusfinalį.
T. Juška, tą pačią distanciją įveikęs per 1 min. 43,02 sek., ir K. Trepočka (1 min. 43,24 sek.) į pusfinalį pateko, tačiau jame dalyvauti negalės. Pusfinalyje leidžiama startuoti ne daugiau kaip dviem sportininkams iš vienos šalies.
Naujausi komentarai