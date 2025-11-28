Bokso gerbėjams – dvigubas desertas: kitąmet gali įvykti dvi superkovos

Jis paminėjo, kad D. Dirkštys pats išreiškė norą susikauti su S. Maslovojevu.
„Manau dėl svorio susitarsime, bet turbūt visi supranta, kad Dirkščio finalinis bosas (S. Maslovojevas – red. past.). (…) Nežinau, kaip ta kova baigtųsi, bet tai turi įvykti“, – teigė V. Gecas.
Vis dėlto šiuo metu kikboksininkas S. Maslobojevas negali kovoti, mat vyksta byla dėl dopingo.
„Kiek suprantu, dabar vyksta reikalai su „Glory“, nes jie – kaip ir mes – uždaras vienetas, nepriklausantis bendrai sistemai. Manau, kad jeigu pavyktų viską išsiaiškinti, būtų labai džiugu, jog visi sužinotų, kaip buvo iš tikrųjų“, – kalbėjo V. Gecas.
Dar viena laukiama kova – E. Stanionio ir E. Kavaliausko – taip pat gali tapti realybe.
„Kiek kalbėjau, abu tam duoda žalią šviesą. Negalime pasiūlyti kažko išskirtinio, galime pasiūlyti širdį ir energiją. Maslobojevas su Dirkščiu, Stanionis su Kavaliausku – abi kovos yra labai arti to, kad įvyktų“, – bokso sirgalius intrigavo V. Gecas.
Naujausi komentarai