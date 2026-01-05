Antrasis Dakaro ralio etapas: Vaidotas Žala – pirmas

Dalyviai leidosi į 504 km ruožą iki AlUlos – tai vienas ilgesnių ir techniškai sudėtingesnių ruožų šiame ralyje.
Šiame etape lenktynininkų laukia 504 km maršrutas, iš kurių 400 km sudarys specialusis greičio ruožas. Kaip ir pirmajame etape, antrajame taip pat įrengta techninė zona, kurioje dalyviai galės pasinaudoti mechanine pagalba – ji įrengta tarp 142 ir 144 kilometrų specialiojo greičio ruožo.
Socialiniuose tinkluose Vaidotas Žala pasidalijo informacija apie užimamą poziciją ir atskleidė savo sunkvežimio vardą.
„102 km įveikti, mūsų ekipažas 1 pozicijoje!
Laikas paskelbti sunkvežimio vardą! Tauta nusprendė – susipažinkite su Aeroaviliu“, – rašė V. Žala.
Dakaro antrojo etapo finišą pasiekė Dovydas Karka. „Rally 2“ kategorijoje jis šiuo metu užima 27-ąją vietą.
