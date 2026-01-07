Maratoninė diena Dakare: Saulius Klevinskas savo klasėje įšoko į greičiausiųjų 25-uką

Ankstyvą trečiadienio rytą į greičio ruožą pasileido visi trys komandos sportininkai. Greičiausią rezultatą pademonstravęs Saulius Klevinskas bivaką paliko pirmasis, vėliau į trasą išjudėjo ir Gediminas Šatkus bei Edvard Sokolovski. Tiesa, pastarojo kelionė dar šiek tiek apkarto – vakarykščio kritimo metu lenktynininkas itin stipriai susitrenkė riešą. Anot medikų, lūžių ar raiščių plyšimų nėra, bet teko imtis papildomų saugumo priemonių.
„Stipriai timptelėjau riešo raiščius, tad teko imobilizuoti. Dabar važiuosiu tiesia ranka, išgėriau vaistų nuo skausmo ir pagrindinis tikslas – išgyventi kelias dienas ir tikėtis, kad praeis tinimas”, – vylėsi E. Sokolovski.
Starte sportininkus išlydėjęs Arūnas Gelažninkas mokiniams akcentavo būti itin atidiems – svarbu ne tik nepraleisti kelio taškų naviguojant, bet ir nepasigauti skaudžių akmenų, neprasmegti smėlio vėžėse.
„Kiekviena klaida gali skaudžiai kainuoti. Navigaciniai paklydimai ne tik pablogins starto poziciją, bet ir paliks mažiau laiko poilsiui. O kritimai gali pridaryti reikalų su technika. Maratone laimi tie, kurie sugeba atrasti balansą tarp tempo ir preciziško navigavimo, vairavimo įgūdžių”, – patirtimi dalijosi sportininkas.
Panašu, kad trenerio patarimai lenktynininkams tikrai buvo reikšmingi ir naudingi, nes visi trys komandos nariai be strigimų ir didesnių laiko praradimų pasiekė maratono stovyklavietę. Ralio debiutantas S. Klevinskas ir toliau gerina savo tempą, lipdamas vis arčiau greičiausiųjų ralio dalyvių trisdešimtuko.
Preliminarūs pirmosios maratono dienos rezultatai
- Saulius Klevinskas – 5 val. 11 min. ir 3 sek. (bendroje įskaitoje – 35 vieta, Rally 2 klasėje – 23 vieta);
- Edvard Sokolovski – 6 val. 14 min. ir 12 sek. (bendroje įskaitoje – 50 vieta, Rally 2 klasėje – 39 vieta);
- Gediminas Šatkus – 7 val. 22 min. ir 54 sek. (bendroje įskaitoje – 82 vieta, Rally 2 klasėje – 71 vieta).
Šiąnakt dalyviai praleis minimalistinėje stovyklavietėje, kurioje bus tik karinio maisto daviniai ir nakvynei pritaikytos palapinės. Mechanikų paslaugų čia nebus, tačiau dalyvių tarpusavio pagalba nėra ribojima.
Komandos savo narius pamatys tik ketvirtadienio popietę, kai šie sėkmingai susidoros su likusiais 356 maratono kilometrais. Kelyje link Hailo vėl padaugės akmenų, tad dalyviams, įveikiant akmenuotas atkarpas, teks rinktis – arba prarasti kelias sekundes ir sumažinti greitį, arba rizikuoti ir nesėkmės atveju aukoti minutes ar net valandas.
