Ant Halės tatamio – šimtai kovotojų

Rugsėjo 19-ąją Kauno sporto halėje, klubo „Karys“ septintą kartą rengiamose varžybose, skirtose buvusiam žinomam dziudo teisėjui Ž. Rybinui (1990–2021) pagerbti, jėgas išmėgins jaunučių (iki 15 metų) ir jaunių (iki 18 metų) merginų ir vaikinų grupės.
Turnyro vadovas Vasilijus Rybinas informavo, kad laukiama 520 kovotojų, Lietuvai atstovaus 28 klubų auklėtiniai.
Ž. Rybinas sportinių pergalių buvo iškovojęs ne vien ant tatamio. 2016-aisiais Italijoje kaunietis išlaikė Tarptautinės kategorijos teisėjo egzaminus, dirbo Europos dziudo sąjungos (EJU) turnyruose, 2018 m. įsteigė Lietuvos dziudo teisėjų asociaciją, tapo Lietuvos dziudo federacijos (LDF) teisėjų kolegijos pirmininku. Už nuopelnus dziudo sportui jam suteiktas trečio laipsnio DAN.
2023-iaisiais turnyre varžėsi 396 sportininkai, 2024-aisiais – 476, pernai – 499.
2025-aisiais tarp klubų pirmą vietą iškovojo „Same Judo“ (Lenkija) kovotojai, antrą – „Kyodai“ (Latvija), trečią – „Jūrmalas SS“ (Latvija). Ketvirtoje vietoje liko Panevėžio „Ristis“, dešimtoje – Elektrėnų „Draugystė“.
Šiemet Lietuvos dziudo kovotojų varžovai bus Armėnijos, Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos (5 klubai), Suomijos, Didžiosios Britanijos, Sakartvelo, Graikijos, Italijos, Kazachstano, Latvijos (18 klubų), Moldovos, Lenkijos (8 klubai), Norvegijos (5 klubai), Slovėnijos jaunieji atletai.
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