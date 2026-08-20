 „Sūduva“ pratęsė sutartį su Donatu Vencevičiumi dar 2 sezonams

„Sūduva“ pratęsė sutartį su Donatu Vencevičiumi dar 2 sezonams

2026-08-20 19:02
fksuduva.lt inf.

Lietuvos futbolo Toplygos lydere tapusi Marijampolės „Sūduva“ pratęsė sutartį su komandos vyriausiuoju treneriu Donatu Vencevičiumi iki 2028 metų sezono pabaigos.

Karolis Skinkys ir Donatas Vencevičius
Karolis Skinkys ir Donatas Vencevičius / A. Meškelevičiaus nuotr.

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52 metų futbolo specialistas „Sūduvai“ vadovauja antrą sezoną. 2025 metais marijampoliečiai Lietuvos čempionate užėmė 4 vietą, o šiuo metu yra lygos lyderiai.

„Noriu padėkoti klubo vadovybei už pasitikėjimą, – sakė D.Vencevičius. – Gerai jaučiuosi Marijampolėje, viskas yra gerai. Esu patenkintas, kad klubas pasitiki, atiduosiu visą save jo labui.“

Geriausiu birželio-liepos mėnesių Toplygos treneriu išrinktas „Sūduvos“ strategas sako, kad visada siekia kuo aukštesnės vietos, taip bus ir ateityje.

„Lėtai judame nuo rungtynių prie rungtynių, nuotaika yra gera. Bet jau pradėjome galvoti ir apie kitus metus, kalbamės su žaidėjais, kurie nori likti, kurie – ne. Kai kas gal turės geresnių pasiūlymų, tada spręsime, svarstysime, – sakė D. Vencevičius. – Futbole svarbiausi yra rezultatai, tad tikslas yra visada būti kuo aukščiau.

Toplygoje „Sūduva“ po 22 rungtynių turi 39 taškus ir tašku lenkia antrąją vietą užimantį „Kauno Žalgirį“.

Artimiausias rungtynes marijampoliečiai žais rugpjūčio 23 d. namie su „Panevėžiu“.

Šiame straipsnyje:
Donatas Vencevičius
Marijampolės Sūduva
pratęsė sutartį

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