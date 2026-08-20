„Sūduva“ pratęsė sutartį su Donatu Vencevičiumi dar 2 sezonams

52 metų futbolo specialistas „Sūduvai“ vadovauja antrą sezoną. 2025 metais marijampoliečiai Lietuvos čempionate užėmė 4 vietą, o šiuo metu yra lygos lyderiai.
„Noriu padėkoti klubo vadovybei už pasitikėjimą, – sakė D.Vencevičius. – Gerai jaučiuosi Marijampolėje, viskas yra gerai. Esu patenkintas, kad klubas pasitiki, atiduosiu visą save jo labui.“
Geriausiu birželio-liepos mėnesių Toplygos treneriu išrinktas „Sūduvos“ strategas sako, kad visada siekia kuo aukštesnės vietos, taip bus ir ateityje.
„Lėtai judame nuo rungtynių prie rungtynių, nuotaika yra gera. Bet jau pradėjome galvoti ir apie kitus metus, kalbamės su žaidėjais, kurie nori likti, kurie – ne. Kai kas gal turės geresnių pasiūlymų, tada spręsime, svarstysime, – sakė D. Vencevičius. – Futbole svarbiausi yra rezultatai, tad tikslas yra visada būti kuo aukščiau.
Toplygoje „Sūduva“ po 22 rungtynių turi 39 taškus ir tašku lenkia antrąją vietą užimantį „Kauno Žalgirį“.
Artimiausias rungtynes marijampoliečiai žais rugpjūčio 23 d. namie su „Panevėžiu“.
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