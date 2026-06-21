„Sūduva“ įveikė čempionato lyderius

Svečiai į priekį išsiveržė dar labai anksti – 3-iąją susitikimo minutę Ernestas Stočkūnas kamuolį grąžino į žaidimą, o sunkioje situacijoje buvęs Frankline‘as Tangiri smūgiu į dešinį vartų kampą nuginklavo Marių Paukštę. Standartinės padėties metu Ikeras Scotto rezultatą galėjo išlyginti, tačiau bandymas galva tikslo nepasiekė.
Kėlinio pabaigoje sūduviečiai galėjo susikrauti dar didesnę persvarą, tačiau pavojingai atakavęs Lucky Tomas sužaidė nesėkmingai. Antrosios pusės starte gero perdavimo sulaukė I. Scotto, tačiau į kamuolį būnant geroje pozicijoje puolėjas nepataikė.
55-ąją minutę padirbėti turėjo M. Paukštė, kai L. Tomas išbėgo vienas prieš vartininką, visa netrukus puolėjas iš Nigerijos turėjo dar vieną šansą pasižymėti, šįkart pataikyti į vartų plotą nepavyko.
Komandos 57-ąją ir 64-ąją minutėmis apsikeitė įvarčiais. Marijampoliečiai pasižymėjo, kai Faustas Steponavičius prasiveržė kairiuoju kraštu, L. Tomo smūgis buvo atremtas, jį sėkmingai pakartojo F. Tangiri, Telšių miesto klubo gretose fantastišką tolimą bandymą atlikęs Denysas Bunčiukovas rezultatą sušvelnino.
Pasibaigus 18-ajam TOPLYGOS turui, „Džiugas“ su 34 taškais sąskaitoje išlaiko lyderio poziciją čempionate, „Sūduva“ rikiuojasi trečia bei turi 32 taškus.
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