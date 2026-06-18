Metų metus kartota klaida: kaip iš tikrųjų reikia tarti Cristiano Ronaldo vardą?

Ronaldo tapo antruoju futbolininku istorijoje, dalyvavusiu šešiuose pasaulio futbolo čempionatuose. Šių metų turnyre sportininkas siekia pagerinti savo aštuonių įvarčių rekordą.
41 metų portugalas futbolo elite dominuoja jau daugiau nei du dešimtmečius. Per šį laiką jis pelnė penkis geriausio Europos futbolininko „Ballon d'Or“ apdovanojimus, tiek pat UEFA Čempionų lygos titulų ir įmušė įspūdingą skaičių įvarčių – iš viso 973.
Tačiau net ir po tiek metų dėmesio bei šlovės daugelis gerbėjų tik dabar sužinojo, kad garsųjį Ronaldo vardą taria ne taip, kaip reikėtų.
Taisyklingas tarimas
Visa Portugalijos rinktinė dalyvavo vaizdo įrašo filmavime, kuriame žaidėjai pateikė teisingą savo vardų tarimą.
Pasirodo, kaip teigia pats žaidėjas, Ronaldo vardą reikėtų ištarti ne „Ron-Al-Do“, kaip mes visi esame įpratę, o „Hon-Al-Do“.
Ronaldo pasaulio čempionatą pradėjo nesėkmingai – Portugalijos rinktinė netikėtai sužaidė lygiosiomis 1:1 su Kongo Demokratine Respublika.
Nors portugalas rungtynes pradėjo startinėje sudėtyje, ryškesnio pėdsako palikti nepavyko – jis neišnaudojo dviejų puikių progų įmušti, o serija be įvarčių didžiuosiuose turnyruose prasitęsė iki dešimties rungtynių, rašo „Reuters“.
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