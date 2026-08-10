 Marko Bačaninas parbloškė „TransINVEST“

Marko Bačaninas parbloškė „TransINVEST“

2026-08-10 21:51
toplyga.lt inf.

26-asis TOPLYGOS turas finišavo Galinės kaime. Vilniaus rajono „TransINVEST” savo fanų akivaizdoje rezultatu 0:2 pralaimėjo prieš Toni Korkeakunno vadovaujamą ekipą iš Panevėžio.

<span>Marko Bačaninas parbloškė „TransINVEST“</span>
Marko Bačaninas parbloškė „TransINVEST“ / toplyga.lt nuotr.

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Jau susitikimo pradžioje Amadou Traore prie savęs pritraukė vartininką ir sukūrė pavojų prie varžovų vartų, tačiau Mykola Musolitinas bei Stefanas Miloševičius savųjų šansų neišnaudojo. Visai netrukus Salomonas Kouadio klaidino kelis varžovus ir atliko smūgį, tiesa, kamuolys skriejo virš vartų.

34-ąją minutę į priekį išsiveržė panevėžiečiai, kai po Ernesto Burdzilausko perdavimo kamuolio sulaukė Marko Bačaninas, be priežiūros likęs serbas pasižymėjo iš arti.

Antrasis kėlinys prasidėjo rezultatyviai, o vaisingą ataką surezgė tas pats tandemas – po puikaus E. Burdzilausko perdavimo dublį iš aštraus kampo įformino M. Bačaninas. 

Pasibaigiant 26-jama TOPLYGOS turui „TransINVEST“ nepasinaudojo proga grįžti į turnyro lentelės viršūnę bei su 35 taškais žengia ketvirti, „Panevėžys savo sąskaitoje turi 23 taškus bei užima 7-ąją poziciją čempionate.

Šiame straipsnyje:
TOPLYGA
Vilniaus rajono TransINVEST
Panevėžys
Marko Bačaninas

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