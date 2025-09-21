A lyga: „Kauno Žalgiris“ palaužė „Džiugą“

20-ąją minutę puikią ataką surengė žalgiriečiai, o baudos aikštelėje pargriautas Fabienas Ourega komandai uždirbo teisę mušti 11 metrų baudos smūgį. Prie žymos stojęs puolėjas Dejanas Georgijevičius nesuklydo ir pelnė pirmąjį rungtynių įvartį.
Po kiek mažiau nei dešimties minučių pavojingu išpuoliu atsakė ir telšiškiai, tačiau stiprus Dejano Trajkovskio smūgis skriejo virš skersinio.
Kėlinio pabaigoje ekipos apsikeitė įvarčiais – kauniečių gretose, po išmintingo D. Georgijevičiaus perdavimo krūtine, kamuolį į vartų tinklą pasiuntė veteranas Fedoras Černychas. „Džiugo“ komandoje pasižymėjo puikiai varžovą suklaidinęs Ronaldas Sobowale.
60-ąją minutę puikią progą padidinti persvarą turėjo Ernestas Burdzilauskas – telšiškiai, grubiai suklydę savo baudos aikštelėje, padovanojo kamuolį kauniečiams, tačiau 22-ejų metų saugui pataikyti į vartus nepavyko.
Baigiantis rungtynėms telšiškiai atakavo vis didesnėmis pajėgomis. Dukart laimę smūgiais iš už baudos aikštelės pabandė Vilius Piliukaitis, tiesa, vieną bandymą atrėmė Tomas Švedkauskas, o antruoju futbolininkas į vartus nepataikė.
Dar vieną pergalę įsirašę žalgiriečiai su 63 taškais lieka turnyro lentelės viršūnėje, o „Džiugo“ kraityje – 38 taškai ir 6-oji pozicija.
„Hegelmann“ pergalė
„Aukštaitijos“ stadione susitiko vietos „Panevėžys“ ir Kauno rajono „Hegelmann“. Šią savaitę ekipos iškovojo pergales FPRO LFF taurės pusfinalyje ir po savaitės susitiks finale, o šiandien minimaliu rezultatu 1:0 (0:0) pergalę šventė „Hegelmann“ futbolininkai.
Pirmasis rimtesnis gaisras kilo svečių aikštės pusėje – po Roko Rasimavičiaus perdavimo Marko Bačaninas smūgiavo į apatinį tolimąjį vartų kampą, tačiau smūgį atrėmė vartininkas Vincentas Šarkauskas.
Kėlinio viduryje gerą galimybę išvesti komandą į priekį turėjo Njoya Abdelas Kaderas – Donatas Kazlauskas perėmė kamuolį ir perdavimu surado puolėją iš Kamerūno, tiesa, pastarojo smūgį atrėmė Vytautas Černiauskas. Netrukus vartininkui teko padirbėti ir su D. Kazlausko smūgiu iš už baudos aikštelės.
38-ąją minutę po standartinės situacijos pavojingai smūgiavo Salomonas Kouadio, o kamuolys prašvilpė visai šalia V. Šarkausko ginamų vartų virpsto.
Antrajame kėlinyje komandoms trūko tikslumo ir buvo galima pagalvoti, kad susitikimas baigsis be įvarčių. Vis dėlto tikslią ataką 84-ąją minutę surengė Andriaus Skerlos auklėtiniai, o tiksliu smūgiu antrose rungtynėse iš eilės pasižymėjo po keitimo pasirodęs Wesley Gabrielis.
Mėlynai balti su 56 taškais užtikrintai žengia 2-oje pozicijoje, o panevėžiečių sąskaitoje 38 taškai ir 7-oji vieta.
Marijampolės „Sūduvos“ pergalė
Svarbiu laimėjimu džiaugėsi Marijampolės „Sūduva“. 29-ojo turo dvikovoje svečiuose marijampoliečiai 1:0 nugalėjo Gargždų „Bangą“.
Davido Afonso kariauna kiek sėkmingiau pradėjo rungtynes, ilgiau kontroliavo kamuolį, bet praleido įvartį 14-ąją minutę. Nesėkmingai sužaidus savo aikštės pusėje, svečiai išvystė ataką, kurią įvarčiu pavertė Nauris Petkevčius.
Tiesa, „Sūduva“ galėjo gana greitai praleisti įvartį. Aktyviai viso mačo metu žaidęs Sherwinas Seedorfas atliko smūgį į vartų plotą, bet į startinę sudėtį grįžęs Ignas Plūkas komandą išgelbėjo.
Po pertraukos svečiai skyrė daugiau dėmesio gynybai ir nuslopino visus varžovų išpuolius.
Naujausi komentarai