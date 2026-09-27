Lietuvos ir Azerbaidžano vyrų rinktinių pirma akistata pasibaigė lygiosiomis

Antrosiose rungtynėse Edgaro Jankausko treniruojami lietuviai Kaune lygiosiomis 1:1 sužaidė su Azerbaidžano futbolininkais. Trečiadienį mūsiškiai Kaune žais kontrolines rungtynes, kuriose priims Andoros komandą, o langą užbaigs kitą sekmadienį išvykos rungtynėmis prieš Azerbaidžaną.
Lietuvos rinktinės sirgaliai proga džiaugtis įvarčiu turėjo jau 9-ąją susitikimo minutę. Teisėjo skirtą baudinį galingu smūgiu realizavo Armandas Kučys.
Varžovai išlygino rezultatą po penkių minučių, kai Džiugui Bartkui nepavyko atremti Mahiro Emrelio smūgio.
Itin dėkingą progą puolime Lietuvos rinktinė susikūrė 26 minutę, tačiau Justo Lasicko smūgiuotas kamuolys pralėkė šalia vartų. Pačioje pirmo kėlinio pabaigoje grėsmingą smūgį atliko varžovų saugas Abdulakhas Khaibulaevas.
Antrojoje rungtynių pusėje lietuviai dažnai vertė Azerbaidžano rinktinę gintis, o savo progas mėgino išnaudoti Armandas Kučys, Motiejus Burba ir Gvidas Gineitis.
Komandos šį susitikimą Kaune užbaigė pasidalindamos po tašką turnyro lentelėje, o antrąkart jos susitiks spalio 4-ąją Baku mieste.
UEFA tautų lygos turnyro statistika
Lietuva – Azerbaidžanas 1:1 (1:1);
Kauno Dariaus ir Girėno stadionas; teisėjas – Menelaos Antoniou (Kipras);
Įvarčiai: 9 min. (iš baudinio) Armandas Kučys (Lietuva); 14 min. Mahir Emreli (Azerbaidžanas);
Įspėti: 52 min. Gvidas Gineitis (Lietuva); 27 min. Rahil Mammadov, 39 min. Tellur Mutallimov, 56 min. Alexey Isaev (Azerbaidžanas);
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Džiugas Bartkus, Artemijus Tutyškinas, Edgaras Utkus, Artūr Dolžnikov (77 min. Eligijus Jankauskas), Armandas Kučys (77 min. Ignas Venckus), Justas Lasickas, Vykintas Slivka (57 min. Domantas Šluta), Gvidas Gineitis, Lukas Michelbrink (66 min. Modestas Vorobjovas), Vilius Armalas, Adrian Lickūnas (66 min. Motiejus Burba).
Atsargoje: Edvinas Gertmonas, Tomas Švedkauskas, Žygimantas Baltrūnas, Kipras Kažukolovas, Manfredas Ruzgis, Faustas Steponavičius, Rokas Lekiatas.
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