Legendiniame stadione – niūrios pabaigtuvės

Amsterdame, futbolo legendos Johano Cruyffo stadione, trenerio Edgaro Jankausko vadovaujama komanda 0:4 pralaimėjo Nyderlandų vienuolikei.
Mūsiškiai, per atrankos etapą neiškovoję nė vienos pergalės, trejas rungtynes sužaidę lygiosiomis ir patyrę penkias nesėkmes, G grupėje užėmė paskutinę – penktą – vietą.
Tiesioginį kelialapį į pasaulio čempionato finalo turnyrą, kuris numatytas kitąmet Kanadoje, Meksikoje ir JAV, iškovojo grupės nugalėtojai Nyderlandų futbolininkai. Antroje vietoje likę lenkai žais papildomą atkrintamąjį mačą, su kuo – paaiškės lapkričio 20-ąją.
„Žaisti istoriniame stadione su galingu varžovu – privilegija, likimo dovana, todėl kiekvienam žaidėjui tokia patirtis – neįkainojamas dalykas, – prieš mačą Amsterdame kalbėjo E. Jankauskas. – Turime profesionaliai ir sąžiningai užbaigti šį varžybų ciklą, nežiūrint į visas aplinkybes ir sunkumus, kurių buvo šį sezoną. Labai svarbu, kaip viskas baigiasi, – tai mūsų įvaizdžio dalis.“
Po rungtynių strategas pripažino: pabaigtuvės galėjo būti šviesesnės.
„Manau, tikrai galėjome daugiau taškų surinkti, daugiau įvarčių įmušti, mažiau praleisti. Buvo padaryta klaidų, bet tai – mokymosi procesas su geromis pamokomis. Patirtis kaupiasi, reikia būti pozityvesniems, žiūrėti į priekį ir stengtis gerinti tai, ką darėme blogai, o to – nemažai. Vyrai sąžiningai dirbo, bet ne visada užtenka meistriškumo, resursų“, – svarstė E. Jankauskas.
I grupėje žaidę estai užėmė ketvirtą vietą (viena pergalė, vienos lygiosios, šeši pralaimėjimai).
K grupėje rungtyniavę latviai – taip pat ketvirti (viena pergalė, dvejos lygiosios, penki pralaimėjimai).
Kartu su lietuviais nė vieno mačo nelaimėjo Liuksemburgo (A grupė), Azerbaidžano (D), Moldovos (I), Andoros (K), Gibraltaro (L) atstovai. Galimybę įsirašyti bent vieną pergalę vakar dar turėjo švedai (B), baltarusiai (C), bulgarai (E), Lichtenšteno (J) ir San Marino (H) futbolininkai.
Rezultatai
Nyderlandai–Lietuva 4:0 (1:0). Amsterdamas, J. Cruyffo stadionas, 46 913 žiūrovų. Įvarčiai: 16 min. T. Reijndersas (1:0), 58 min. C. Gakpo (11 m baudinys, 2:0), 60 min. X. Simonsas (3:0), 62 min. D. Malenas (4:0).
Malta–Lenkija 2:3 (1:1). Malta, „Ta’Qali“ stadionas, 10 326 žiūrovai. Įvarčiai: 32 min. R. Lewandowskis (0:1), 36 min. I. Cardona (1:1), 59 min. P. Wszolekas (1:2), 68 min. T. Teuma (11 m baudinys, 2:2), 85 min. P. Zielinskis (2:3).
G grupė
1. Nyderlandai 6 2 0 27:4 20
2. Lenkija 5 2 1 14:7 17
3. Suomija 3 1 4 8:14 10
4. Malta 1 2 5 4:19 5
5. Lietuva 0 3 5 6:15 3
