Įmušė du įvarčius, bet pralaimėjo

Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, mūsiškiai, pirmą kėlinį atsilikę nuo Nyderlandų ekipos 0:2, buvo išlyginę rezultatą – 2:2, tačiau svečiai galiausiai išplėšė pergalę – 3:2.
Tai buvo 2026 m. pasaulio čempionato atrankos G grupės mačas. Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos (FIFA) nacionalinių rinktinių reitingų lentelėje Nyderlandų komanda – septinta, Lietuvos – 143-ioje vietoje.
„Vertinant vien rezultatą, mes – dar vienu žingsniu arčiau pagrindinio tikslo, tačiau žaidėme lyg su ugnimi ir tai galėjo baigtis katastrofa, – sakė Nyderlandų ekipos strategas Ronaldas Koemanas. – Esu patenkintas tik maždaug 35-iomis pirmo kėlinio minutėmis, vėliau mūsų žaidėjų energija, agresyvumas, pastangos sumenko bent 15 proc., o varžovų – atvirkščiai.“
„Nepalūžti atsiliekant 0:2, sugrįžti į kovą – mūsų pagrindinė vertybė. Vyrai pademonstravo antgamtišką charakterį, – kalbėjo Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas. – Pagrindinis tikslas – taškai, tačiau siūlyčiau išmokti pasidžiaugti ir mažais dalykais, nors pergalės, deja, nebuvo. Vis dėlto rezultatas liudija, kad viskas įmanoma.“
Kitas G grupės rungtynes lietuviai žais spalio mėnesį: 9 d. – išvykoje su suomiais, o 12 d. Kaune varžysis su lenkais.
Lenkijos ir Suomijos futbolininkai susitiko Chožuve, pergalę 3:1 šventė 86-ąjį įvartį savo šalies rinktinei pelniusio Roberto Lewandowskio vedama Lenkijos kariauna.
Rezultatai
Lietuva–Nyderlandai 2:3 (2:2). 14 797 žiūrovai. Įvarčiai: 11 min. ir 63 min. M. Depay’us (0:1 ir 0:2), 26 min. G. Gineitis (1:2), 43 min. E. Girdvainis (2:2), 33 min. Q. Timberis (2:3).
Lenkija–Suomija 3:1 (2:0). 50 897 žiūrovai. Įvarčiai: 27 min. M. Cashas (1:0), 45+2 min. R. Lewandowskis (2:0), 54 min. J. Kaminskis (3:0), 88 min. P. Kaellmanas (3:1).
G grupė
1. Nyderlandai 3 1 0 14:3 10
2. Lenkija 3 1 1 8:4 10
3. Suomija 2 1 2 6:8 7
4. Lietuva 0 3 2 5:7 3
5. Malta 0 2 3 1:12 2
