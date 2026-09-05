Kauniečių varžovai – žemaitiško charakterio

Šalies čempionai kauniečiai laimėjo pusfinalio mačą – svečiuose 1:0 įveikė „Šiaulių“ vienuolikę. Pergalę lėmė australo Anthony Kaliko įvartis antrą kėlinį (55 min.). Be to, pirmą kėlinį „Kauno Žalgirio“ legionieriaus Leo Ribeiro smūgiuotas kamuolys sudrebino šiauliečių vartų skersinį.
Lietuvos futbolo federacijos (LFF) taurės turnyro finale spalio 11-ąją žalgiriečiai Dariaus ir Girėno stadione susitiks su Pirmos lygos čempionate dalyvaujančia Kretingos „Minija“.
Dariaus Gvildžio treniruojami kretingiškiai, ketvirtfinalyje 2:1 eliminavę TOPLYGOS klubą „Panevėžys“, pusfinalyje 3:2 privertė pasitraukti iš kelio Alytaus „Dainavą”.
Kretingos futbolininkai Lietuvos taurę buvo iškovoję 1964-aisiais.
„Emocijų labai daug – vaikinai dar patys nelabai suvokia, ką nuveikė, nes patekti į finalą – didelė privilegija. Tai rodo, kad esame gera komanda, su charakteriu“, – kalbėjo D. Gvildys.
Pastarąjį kartą Kretingos futbolininkai Lietuvos taurę buvo iškovoję 1964-aisiais (3:2 įveikė Klaipėdos „Baltiją“), o 1970-aisiais finalo mačą pralaimėjo Kėdainių „Nevėžiui“ (0:0 ir 1:3).
Pernai LFF taurę iškovojo „Panevėžys“, 1:0 nugalėjęs Kauno rajono „Hegelmann“ ekipą.
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