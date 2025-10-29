Justinas Zagurskas prieš UEFA Futsal Čempionų lygą: kovosime dėl vietos Elitiniame etape

Dar liepos mėnesį ekipa sužinojo, su kuo teks varžytis Pagrindiniame etape. „Kauno Žalgiris“ susirungs su Lenkijos futsal komanda Glivicių „Piast“, Ispanijos „Cartagena“ ekipa ir belgų „Sporting Anderlecht“ futbolininkais.
„Kauno Žalgirio“ komandos kapitonas Justinas Zagurskas kalbėjo, kad ekipos pasiruošimą šioms dvikovoms vertina pozityviai. Treniruočių metu komanda skyrė daug dėmesio balansui ir gynybai, kurios prireiks Čempionų lygos metu.
„Visą pasiruošimo laikotarpį dirbome tikrai intensyviai – treniravomės kiekvieną vakarą, atidavėme jėgas šalies čempionate, kuris mums labai padėjo ruoštis artėjančioms europinėms kovoms. Visą šį laiką stengėmės gerinti tiek savo fizinę formą, tiek bendrą komandos susižaidimą. Atmosfera rūbinėje yra puiki, visi esame motyvuoti parodyti geriausią savo žaidimą“, – apie pasiruošimą pasakojo kapitonas.
Pirmoji „Kauno Žalgirio“ dvikova Čempionų lygoje vyks spalio 30 d., su Ispanijos čempione„Cartagena“ ekipa. J. Zagurskas kalbėjo, kad laukia nelengvos dvikovos, bet visų rungtynių metu ekipa eis kovoti dėl pergalės.
„Varžovai laukia tikrai rimti. Žaisime prieš stiprias komandas, čempionus, kiekviena priešininkų ekipa turi savo stiprybių. Tikime savo jėgomis, žinome, kad lengva nebus, bet eisime į aikštę kovoti dėl vietos Elitiniame etape“, – mintimis dalinosi žaliai baltų kapitonas.
Kita komandos dvikova vyks spalio 31 d., su lenkų komanda Glivicių „Piast“, o lapkričio 2 d., žalgiriečiai paskutinėje Čempionų lygos Pagrindinio etapo dvikovoje susirungs su Belgijos „Sporting Anderlecht“ futbolininkais.
„Kauno Žalgirio“ ekipa šių metų Čempionų lygoje sieks iškovoti vietą Elitiniame etape. Klubo istorijoje žalgiriečiai Elitinį etapą yra pasiekę 2 kartus. Kauniečiai šiemet žais Pagrindinio etapo A grupėje, kur varžosi stipresnės komandos, suskirstytos į pogrupius po keturias ekipas – iš kiekvieno jų į Elitinį etapą pateks net trys geriausios komandos.
„Laukiame šių rungtynių su nekantrumu. Čempionų lyga visada yra ypatingas turnyras mums. Visada siekiame įrodyti, kad „Kauno Žalgiris” gali konkuruoti su stipriausiomis komandomis Europoje ir garsinti šalies vardą“, – kalbėjo J. Zagurskas.
Rungtynių tvarkaraštis:
Spalio 30 d., 17 val. (LT laiku): „Cartagena“ – „Kauno Žalgiris“;
Spalio 31 d., 19 val. (LT laiku): „Piast“ – „Kauno Žalgiris“;
Lapkričio 2 d., 17 val. (LT laiku): „Kauno Žalgiris“ – „Sporting Anderlecht“.
