Į istorinę pergalę vedė ir mamos patarimas

Iššovė pačiu laiku
Kroato Željko Sopičiaus treniruojami žalgiriečiai atsakomajame mače Jonavoje 1:0 palaužė „Klaksvik“ klubą ir žengė į trečiąjį UEFA Čempionų lygos atrankos etapą. Pirmosios rungtynės prieš savaitę Farerų salose baigėsi be įvarčių.
Atsargiai vykusiame atsakomajame antrojo etapo mūšyje L. Krekovičius pasirodė po keitimo antrajame kėlinyje. Lemtingu tapo jo spyris 85-ąją min. – po puikaus komandos draugo perdavimo kroatas tiksliu smūgiu pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą.
„Kalbant atvirai, iš pradžių galvojau, kad esu šiek tiek nuošalėje, todėl pristabdžiau, bet žinojau, kad gausiu kamuolį. O kas vyko vėliau, buvo mano firminis stilius. Tėtis visada man kartodavo, kad kai esi 16 m nuo vartų, varžovai tavęs nelies, nes jie tavęs bijo. Mama man irgi sakydavo, kad nebijočiau ir žaisčiau savo žaidimą. Tai ir padariau“, – dėstė įvarčio autorius.
Rizika pasiteisino
L. Krekovičius į Kauną atvyko vos prieš keletą savaičių ir žalgiriečių gretose Lietuvos čempionate spėjo sužaisti vos valandą susitikime su „Šiauliais“.
„Atvykti į Lietuvą nebuvo lengvas sprendimas, bet mes pasiekėme istorinį pasiekimą – patekome į pagrindinį UEFA Konferencijų lygos etapą, o dabar kausimės dėl dar daugiau“, – pridūrė žalgirietis.
„Kauno Žalgirio“ vairininkas Ž. Sopičius pripažino, kad peršokti „Klaksvik“ barjerą nebuvo lengva, nes Farerų salų futbolininkai propaguoja gynybinį stilių ir grūdasi prie savo baudos aikštelės.
„Jie ginasi visa komanda atsitraukę į savo aikštės pusę ir labai gerai pasinaudoja standartinėmis padėtimis. Per visą mačą turėjome dvi tris progas įmušti įvartį, gerai, kad viena jų mums lėmė šį istorinį pasiekimą“, – sakė strategas.
Talentų netrūksta
Trečiajame atrankos etape kauniečiai susitiks su garsiu Zagrebo „Dinamo“ klubu. Pirmosios rungtynės su Kroatijos čempionais bus žaidžiamos rugpjūčio 4 d. Zagrebe, o po savaitės veiksmas persikels į Kauną.
Garsus Kroatijos klubas dramatiškoje dviejų rungtynių serijoje 4:3 palaužė „Thun“ futbolininkus iš Šveicarijos. Pirmasis susitikimas prieš savaitę Šveicarijoje baigėsi lygiosiomis 1:1. Antradienį Zagrebe „Dinamo“ buvo atsidūrusi ant prarajos krašto – po pirmojo kėlinio atsiliko 0:2.
Tačiau viską aukštyn kojomis apvertė antrojo kėlinio viduryje šveicarų gauta raudona kortelė. Likusio laiko „Dinamo“ užteko išplėšti pratęsimą. 74-ąją min. pasižymėjo Dionas Beljo. Šis 24 metų puolėjas iš Kroatijos žaidėjų rinkoje vertinamas apie 12 mln. eurų. Po keturių minučių rezultatą išlygino saugas Lukas Kacavenda. Galiausiai per pratęsimą 112 min. Morisas Valinčičius persvėrė svarstykles kroatų naudai – 3:2. Šis dešiniojo krašto gynėjas buvo išrinktas geriausiu rungtynių žaidėju.
Pasak futbolo specialistų, „Dinamo“ klubas, kuriame kadaise subrendo legendinis saugas Luka Modričius, išsiskiria itin jauna sudėtimi. Daugumos svarbiausių žaidėjų amžius neviršija 23–24 metų.
Premijos – įspūdingos
Prasibrovęs į trečiąjį atrankos etapą „Kauno Žalgiris“ užsitikrino mažiausiai dešimt Europos turnyrų rungtynių.
Net ir pralaimėję visas jas kauniečiai garantuotai žais bent trečiojo pagal prestižą klubinio turnyro – UEFA – Konferencijų lygos pagrindiniame etape. Tai klubo biudžetą papildys mažiausiai 3,17 mln. eurų suma.
Jeigu Lietuvos čempionai dviejų mačų serijoje nusileistų Zagrebo klubui, jie kristų į paskutinį Europos lygos atkrintamąjį etapą. Jei pavyktų įveikti šią aukštumą, kauniečiai patektų jau į šio turnyro pagrindines varžybas.
Vien garantuota išmoka Europos lygoje siektų 4,31 mln. eurų – net 1,14 mln. eurų daugiau nei Konferencijų lygoje. Pagrindiniame etape kiekviena pergalė klubo biudžetą papildytų dar 450 tūkst. eurų, lygiosios – 150 tūkst. eurų. Stipriausias šio etapo aštuonetas bus paskatintas papildomais 600 tūkst. eurų. Patekus į atkrintamąsias prisidurtų dar 300 tūkst. eurų, o į aštuntfinalį – net 1,75 mln. eurų.
Derbis nukeltas
Jei kauniečiai sukluptų ir Čempionų lygos, ir Europos lygos atrankose, jie atsidurtų Konferencijų lygos grupės varžybose. Tai reikštų garantuotas dar šešerias rungtynes ir, net ir pralaimėjus visas jas, mažiausiai 4 mln. eurų galutinę pajamų sumą.
Kiekviena pergalė grupės etapo susitikime pridėtų po 400 tūkst. eurų, lygiosios – 133 tūkst. eurų. Galutinė pozicija bendroje lentelėje vertinama dar papildomais priedais. Pakilus bent iki 24-osios vietos, kauniečiai pelnytų kelialapį į atkrintamąsias varžybas ir užsigarantuotų dar 200 tūkst. eurų.
Ketvirtadienį savo atsakomąsias rungtynes UEFA Konferencijų lygos antrajame kvalifikaciniame etape žaidė Vilniaus „Žalgiris“, priėmęs Tbilisio „Dinamo“. Pirmosios rungtynės Sakartvele baigėsi vilniečių sutriuškinimu 0:3. Tame pačiame turnyre Kazachstane vakar galynėjosi ir „Panevėžys“ bei Kostanajaus „Tobol“. Pirmasis susitikimas prieš savaitę Panevėžyje nugalėtojo neišaiškino – 1:1.
Tebesitęsiant tarptautinėms UEFA turnyrų atrankų varžyboms, įvyko pasikeitimas TOPLYGOS 25-ojo turo tvarkaraštyje. Artimiausią savaitgalį turėjusi įvykti Vilniaus „Žalgirio“ ir „Kauno Žalgirio“ akistata buvo perkelta į rugsėjo mėnesį.
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