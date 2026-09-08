Haris Kadričius iš „Kauno Žalgirio“ nuomos pagrindais keliasi į Serbiją

Vasarą prie komandos prisijungęs slovėnas iki kalendorinių metų pabaigos yra išnuomotas Serbijos aukščiausios lygos „Novi Pazar“ klubui.
26-erių H.Kadričius su „Kauno Žalgirio“ klubu turi iki 2027 m. pabaigos galiojančią sutartį.
Vilkėdamas „Kauno Žalgirio“ marškinėlius puolėjas per 7 susitikimus pelnė įvartį bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus, taip pat uždirbo 11 m. baudinį UEFA Čempionų lygos atrankos rungtynėse Kosove.
Naujoji futbolininko komanda Serbijos aukščiausioje lygoje praėjusiame sezone užėmė penktąją vietą, o šiuo metu dalinasi 5-7 vietomis.
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