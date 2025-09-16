 Gražus gestas: UEFA turnyro debiutantai į Kauno stadioną sirgalius įleis nemokamai

2025-09-16 19:00
Meda Jurėnaitė

Kauno "Be1 NFA" vaikinų (iki 19 metų) komanda perrašinės savo istoriją. Kauno akademijoje surinkti vietos futbolo talentai trečiadienį debiutuos prestižiškiausiame Europos klubų jaunimo turnyre - UEFA Jaunimo lygoje.

Vos prieš porą savaičių Dariaus ir Girėno stadione šeimininkavo Nyderlandų futbolo žvaigždės, o trečiadienio vakarą jame startuoja UEFA Jaunimo lyga.

Pirmajame varžybų atrankos etape Kauno „Be1 NFA“ U19 (iki 19 metų) komanda susigrums su stipriausia Suomijos bendraamžių ekipa - Helsinkio HJK U19. Pirmosios rungtynės prasidės rugsėjo 17 d. 18 val. 30 min., atsakomosios vyks po dviejų savaičių išvykoje. 

Anot organizatorių, visi sirgaliai į stadioną galės patekti visiškai nemokamai. Tam reikės prie stadiono pagrindinio įėjimo atsiimti bilietus iš ten dirbsiančių savanorių.

UEFA Jaunimo lygoje rungtyniauja iki 19 metų amžiaus žaidėjai iš pačių stipriausių Europos futbolo klubų bei akademijų. Į šį turnyrą savo ekipas deleguoja „Manchester United“, Madrido „Real“, „Barcelona“ ir kiti legendiniai klubai. Kauniečiams duris į Europą atvėrė praėjusį sezoną laimėtas Lietuvos Elitinės jaunių lygos čempionatas tarp U18 (iki 18 metų) komandų. 

Rugsėjo pradžioje UEFA būstinėje Nione buvo ištraukti Jaunimo lygos burtai. Ceremonijoje Šveicarijoje dalyvavo ir „Be1 NFA“ akademijos vadovas Andrius Markevičius.

„Burtai mums lėmė galbūt vieną stipriausių varžovų atrankos etape. Sportine prasme smagu pasigalynėti tokiu pajėgiu priešininku. Vertinant logistiką, Helsinkis yra vienas lengviausių taškų, nes galėjo tekti keliauti gerokai sudėtingesniais maršrutais - į Islandiją arba Farerų salas“, - pasakojo A. Markevičius.

- Kokius tikslus keliate komandai UEFA turnyre. Ar realu žengti į kitą atrankos etapą?

- Tikrai tikiu, kad mes galime būti antrajame etape. Ten jau tektų garbė žaisti su labai pajėgia komanda iš Turkijos – „Trabzonspor“. Daug pasako, jog tai yra praėjusio sezono turnyro finalininkai. Į jų jaunimo lygos rungtynes yra susirinkę net 40 tūkst. žiūrovų! Bet čia - jau kita medalio pusė. O pirmame etape... Varžovas iš Suomijos kvalifikuotas, bet ir mes nedrebame. Kam žengti į aikštę, jeigu netiki, kad laimėsi?

- Papasakokite plačiau apie vizitą UEFA būstinėje Šveicarijoje? 

- Burtų ceremonija buvo iškilminga, kiekviename žingsnyje jautėsi aukšto lygio organizacija. Vyko televizijos transliacija, organizatoriai burtus traukė iš keturių pajėgumo krepšelių.

Pirmą kartą lankiausi UEFA būstinėje – pats statinys paliko labai didelį įspūdį. Nors aplinkui zujo aukšto lygio komandų vadovai, sporto direktoriai, bet nepastebėjau nė lašo susireikšminimo. Tų žmonių paprastumas paliko didelį įspūdį. Mes, lietuviai, kartais net daugiau susireikšminame. Šveicarijoje užmezgėme neįkainojamų pažinčių tiek su garsių klubų, tiek su UEFA darbuotojais. Neoficialioje aplinkoje teko pabendrauti net su „Barcelona“ atstovais. Tokie renginiai duoda visokeriopos naudos: tiek kontaktų, tiek žinių, tiek patirties pasisėmimui.

- Kaip vyko pasiruošimas komandos debiutui prestižiniame turnyre? Ar labai griežti UEFA keliami reikalavimai?

- Mums tai yra nemažas iššūkis, nes daug ką darome pirmą kartą. Daug streso, kartais nežinios, ar elgiamės teisingai. Šiomis savaitėmis visi akademijoje ir aplink yra ypatingai susitelkę. Visi labai laukiame to istorinio egzamino ir futbolo šventės. 

- Turbūt dar nėra buvę, kad kuri nors Lietuvos jaunimo komanda savo reikmėms gautų Dariaus ir Girėno stadioną. Kaip pavyko susitarti dėl pagrindinės Lietuvos futbolo arenos nuomos?

- Reikia padėkoti Kauno miesto valdžiai, kuri deda visas pastangas, kad mūsų renginys būtų aukščiausio lygio. Mums buvo nustatyta minimali stadiono nuomos kaina. Aišku, mums, kaip vaikų akademijai, ir tokia nuoma nėra pigi, bet sąlygos tikrai palankios. Bendradarbiaujame tiek su miesto sporto skyriumi, tiek ir su Lietuvos futbolo federacija. Visi tikrai padeda. Bet kuriuo momentu paskambinus gauname reikiamus atsakymus bei patarimus.

- Ar siūlysite papildomą programą sirgaliams?

- Viskas yra reguliuojama UEFA, tad per daug improvizuoti negalime. Visos papildomos veiklos turi būti griežtai suderintos. Be to, nesame didelė organizacija, kuri galėtų didelius resursus nukreipti į papildomas veiklas. Todėl akcentuosime pagrindinį dalyką – rungtynių įvykdymą aukštu lygiu. 

- Ko palinkėtumėte savo vaikinams šiame galbūt svarbiausiame jų karjeros egzamine?

- Būti savimi! Tikrai žinau, kiek daug jie gali padaryti. Ši žaidėjų karta ne viename užsienio turnyre yra įveikusi garsias Anglijos, Italijos bei kitų futbolo supervalstybių akademijas. Linkiu vaikinams tikėti pergale, o visą kitą jie moka patys.

Komandos sudėtis

1. Kajus Būblys (Vartininkas)

2. Emilis Starkus (Vartininkas)

3. Jokūbas Milius (Vartininkas)

4. Jugas Turčinskas

5. Majus Žižys

6. Jokūbas Žiedelis

7. Markas Jasunskis

8. Ignas Virbalas

9. Gerdas Barkauskas

10. Karolis Kuodis

11. Tomas Gudaitis

12. Tomas Gutauskas

13. Elijus Trumpa

14. Justas Rakauskas

15. Renatas Švedchenka

16. Danilas Poberezhnyj

17. Jonas Stapulionis

18. Stanislavas Brykovas

19. Justas Šluta

20. Arėjas Milkintis

21. Arnas Jucius

Vyriausiasis treneris - Edmundas Pukys

Trenerio asistentas - Damianas Bedynekas

Fizinio rengimo treneris - Rokas Nakrošius

Kineziterapeutas - Vaclovas Stirbys

Vartininkų treneris - Kaito Hayashi

Analitikas - Oleksijus Bilorukavyj

Techninis direktorius - Marius Jakštas

 

 

